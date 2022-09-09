Fatsa’da Belediye ekipleri okulları yeni sezona hazırladı

Fatsa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ve kırsal mahallelerdeki okullarda çevre temizliği yapıldı.

Fatsa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Hüsne Şerbetci, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar’ın talimatıyla ilçede bulunan tüm okullarda öğrencilerin daha temiz ve sağlıklı bir çevrede eğitim-öğretim görebilmeleri için temizlik harekatı başlattıklarını söyledi.

12 Eylül Pazartesi günü eğitim ve öğretime başlayacak okullarda çevre temizliği yaptıklarını belirten Şerbetci, “İlçe merkezi ve merkeze uzak olan okullar ayırt edilmeksizin bütün okullarımızda, yabancı ot temizliği, ahşap boyama, ilaçlama, süpürme ve yıkama işlemleri tamamlandı. Bugün Hacer Yücel Anaokulu bahçesinden sürdürdüğümüz ahşap boyama işini tamamladık. Bundan sonra da ihtiyaç hasıl olduğunda Fatsamızdaki bütün okullarda aynı program çerçevesinde çalışmalara devam edeceğiz. Okullarımızda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin temiz ve güvenli bir ortamda rahatça eğitim görebilmelerini önemsiyoruz” dedi.