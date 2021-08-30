banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TFF'den İngiltere açıklaması!
TFF'den İngiltere açıklaması!
BioNTech aşısı olduktan sonra öldü!
BioNTech aşısı olduktan sonra öldü!
Serdar Ortaç korona virüse yakalandı
Serdar Ortaç korona virüse yakalandı
Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Fatsa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenlerle kutlandı.

Haberde İnsan 30.08.2021, 12:20
Fatsa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenlerle kutlandı.

Kaymakam Ömer Lütfi Yaran ve Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar’ın Atatürk Anıtına çelenk sunumun ardından bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Fatsa Askerlik Şubesi Başkan Vekili Personel Asteğmen Ülgen Semih Öçal gerçekleştirdi. Fatsa Fen Lisesi öğrencileri Sanem Yurttaş ve Serra Karabina’nin şiirlerini okumasından sonra tören sona erdi.

Yorumlar (0)
31°
açık