Fatsa ’spor kenti’ oluyor

Fatsa’ya Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile imzalanan protokol kapsamında yapılacak olan sentetik çim yüzeyli 6 adet halı saha, 6 adet basketbol voleybol sahası ve 1 adet yarı olimpik yüzme havuzu için start verildi.

Yarı olimpik yüzme havuzu ile futbol sahası projesi için Dolunay Mahallesi Durukent Sokak’ta ilk kazma vuruldu.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, 13 spor tesisini hayata geçirecek olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını belirterek, “Bismillah diyerek, Dolunay Mahallesi Durukent Sokak’ta 7 bin 700 metrekare alan üzerine yapımı için toprağa ilk kazmayı vurduğumuz yarı olimpik yüzme havuzu tesisimiz ile futbol sahası projemizin startını verdik. Fatsa’mızın sosyal ve sportif anlamda gelişmesine yönelik attığımız adımlarımızla amacımız; yatırımlarımızla tabana yaymayı hedeflediğimiz sporun rekabetçi kimliğinden ziyade, bütünleştirici ve birleştirici yönleriyle dostluk ve kardeşlik üzerine kurulu bir gençlik oluşturmaktır. Fatsa’mızı sporun lider kenti yapmak, daha fazla gencimizi sporla buluşturmak için bütün enerjimizle canla başla çalışıyoruz” dedi.