Fatih’te 12 bin porsiyon palamut dağıtıldı

Fatih Belediyesi tarafından 16’ncısı düzenlenen balık festivalinde 12 bin porsiyon palamut dağıtıldı.

Balık sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçılığın gelişimine katkı sağlamak amacıyla Fatih Belediyesi, Kumkapı Turistik Restoranları ve Esnafları Dayanışma Derneği ile 16’ncı Fatih Belediyesi Balık Festivali düzenledi. Kumkapı Meydanı’nda düzenlenen festivale Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yöresel oyun havaları ile başlayan festival, ardından konuşmalarla devam etti. Daha sonra Başkan Turan, balık tezgahının başına geçti. Balık ekmek alabilmek için saatler öncesinden alana gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Festivalde 12 bin porsiyon palamut dağıtıldı. Balık ekmek ikram edilen vatandaşlara ardından helva ikramında da bulunuldu.

“12 bin porsiyon palamut dağıtıldı”

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Bugün 16’ncı balık festivali vesilesiyle bir araya geldik. Bu vesileyle esnaflarımız derlenme toplanma alanına girdi. Buraya vatandaşlarımız geldiler. 12 bin porsiyon palamut dağıtıldı. Fatihimiz 3 tarafı denizlerle çevrili kadim İstanbul denen yer. Balık ve balık kültürü hem Osmanlı hem de daha önceki medeniyetlerde buradaki en önemli kültürlerden bir tanesi buradaki en önemli temsilcisi Kumkapı’dır. Kumkapı turizm açısından da şehrimizin en güzide mekanlarındandır” dedi.