Fatih Belediyesi’nden ilk kısıtlamasız cumartesi etkinliği

Fatih Belediyesi uzun süre sonra ilk kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan Cumartesi gününü düzenlediği etkinliklerle vatandaşlar için daha eğlenceli hale getirdi.

Fatih Belediyesi, uzun süre sonra sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan cumartesi gününde Fındıkzade Çukurbostan Yaşam Merkezi’nde çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinlikler kapsamında vatandaşlara mor salkım bitkisi hediye edildi ve çorba ikram edildi. Yaşam merkezinde bulunan sahnede ise canlı Türk sanat müziği konseri düzenlendi. Yaşam merkezine gelen vatandaşlar cumartesi gününü değerlendirerek eğlence dolu anlar yaşadı.

Yaşam merkezine gelen Kübra Eren, “Çok şükür çiçeklerimizi de almış olduk. Belediyemizin verdiği katkılardan dolayı sağ olsunlar. Bugün çok güzel bir etkinlik oldu hepimiz için. Hem güzel havada faydalanmış olduk hem de belediyemizin katkılarıyla sebeplenmiş olduk. Bir de dergimiz var sanırım fetih ile ilgili. Çok mutluyuz bundan dolayı” dedi.

Belediyenin yaptığı etkinlikten mutlu olduğunu ifade eden Türkan Çil ise, “Fatih güzel bir semt ama belediyenin bu güzel imkanı da vatandaşı rahatlattı. Çiçeklerin evlere varması duyarlılığı da çok güzel. Vatandaş böyle ilgiye hasret. Fatih Belediyesine teşekkürler. Fatih Belediyesinin sokaklardaki temizlik kavramı da çok farklı. Sabahleyin daha güneş ağarmadan sokaklarımız tertemiz. Bu bizler için bir güzellik. Halk zaten kendisiyle ilgilenildiğini gördüğü zaman, millet mukaddes bir millettir, teşekkür etmeyi bilir” şeklinde konuştu.