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Faruk Tınaz kimdir?
Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi, ünlü at sahibi ve Türk Sanat Müziği sanatçısı Faruk Tınaz hayata veda etti. Tınaz, 65 yaşındaydı. Peki Faruk Tınaz kimdir? Yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.
Haberde İnsan 23.12.2021, 15:27
Faruk Tınaz kimdir?
Faruk Tınaz, 6 Haziran 1956 tarihinde dünyaya geldi. Sekiz çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi. Annesi mevlüthandır. Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi aldı.1980 yılında TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başladı. Ankara'da başladığı sahne hayatına istanbul'da devam etti. 1973'te Kamil Sönmez ve Osman Yağmurdereli ile Şişli'de tek odalı bir evde yaşamaya başladı. Daha sonra aralarına Asım Ekren katıldı.
FARUK TINAZ'A AİT ALBÜMLER
Göz Göze - 1988
Şansım Açıldı - 1989
Ömrümü Çalan Yıllar -1991
Kal Benimle - 1994
Kalbimin Kadını - 1998
Dinlenesi Şarkılar -2007
Yunus Gibi - 2012