Fahiş fiyat denetimleri sürüyor

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığı ve tüketici haklarını korumak maksadıyla denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. İlçe genelindeki marketleri gezen ekipler, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar birçok konuda detaylı denetimde bulundu.

Fahiş fiyat ve yanlış bilgilendirmeye karşı da denetimlerde bulunan ekipler, ürün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da inceleme yaptı. Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden ekipler, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı. Zabıta ekipleri, denetim esnasında marketlerdeki müşterileri de konuyla ilgili bilgilendirdi. Özellikle gıda ve genel temizlik maddelerine yönelik yapılan denetimlerde, reyondaki fiyat etiketlerinin yanı sıra son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin kontrolü de yapıldı.