Fabrikadan sızan gaz ve koku mahalleliyi sokağa döktü

Bursa’da bir fabrikadan sızdığı öne sürülen gaz ve koku nedeniyle mahalle sakinleri eylem yaptı. Eylem yapan vatandaşlar, "Bu covid 19 nedeniyle evimizden çıkamıyoruz birde bu koku bizi tedirgin ediyor" dedi. Yaklaşık 10 kişi hastahaneye kaldırılırken, 8 kişiyse ayakta tedavi edildi.

Olay,akşam saatlerinde merkez Kestel İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir fabrikanın bacasından çıkan bir gaz salınımı gerçekleştiğini iddia eden mahalle sakinleri, kapılarının önüne çıkarak eylem yaptı. Çok sayıda imza toplayıp ilgili makamlara ileteceklerini ifade ettiler. Birkaç saat önce mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı şikayetleri ile yaklaşık 10 kişi hastahaneye kaldırılırken, 8 kişi ise ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Gaz kokusu boğazlarımızı yakıyor

Mesut Akça, "Akşam saat 6 sıralarında işten eve dönerken insanın genzini yakan bir kokuyu hissettik. Ne olduğunu anlamadık. Poşet yanığı zannettik. Buralarda çimento fabrikasından kaynaklı olduğunu tahmin edebiliyorduk. Belirli aralıklarla böyle kokular oluyordu. Ama bu kadar değildi. Bugünkü hat safhada rahatsız edici durumdaydı. Sonraki saatlerde koku daha da arttı. Hatta komşular tek tek balkonlara çıkmaya başladı. Yangından şüphelenen itfaiye ekipleri mahalleye geldi. Belirli aralıklara katı atık yaktıklarını öğrendik. Hastaneye kaldırılanlar oldu. Rahatsızlananlar oldu. Beklentimiz bu tarz kokuların olmaması. Çevreyi kirleten bu fabrikaların çaresine bakılması. Sonuçta insan hayatını etkileyen bir husus. Burada çocuklar var, yaşlılar var. Salgın sürecini de göz önüne aldığımızda biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi

Ölmek istemiyoruz

Mahalle sakini Özlem Kaplan,’’Çoğu kişi zehirlendi. Ambulans geldi. Bu akşamki olay değil. İki günde bir yakılıyor ama bu koku bu kadar ağır değildi. Biz buraya taşındığımızdan beri tozundan, pisliğinden, kamyon seslerinden yatamıyoruz. Kapılarımız, camlarımız sürekli kapalı. Ölmek istemiyoruz. Sağlığımız bizim için önemli. Bir şeylerin yapılmasını istiyoruz. Dilekçe vermek için hazırlandık. Bu zehri artık istemiyoruz. Çocukluğumdan beri bu çimento fabrikası var. Sürekli insanlar bu durumdan şikayetçi ama hep aynı şekilde fabrika duruyor. Koronavirüsten dolayı zaten evlere kapanıyoruz. Ayrıca şimdi fabrikanın kokusu yüzünden evlere daha çok kapandık. Koronavirüsten korkarken, şimdi bundan korkar olduk’’ dedi.