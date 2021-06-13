Fabrika işçilerinden grev

Şanlıurfa’da sosyal haklarını alamadıklarını iddia eden bir plastik boru ve profil fabrikası çalışanları greve başladı.

Şanlıurfa’da fabrika çalışanları haklarını alamadıkları gerekçesiyle greve başladı. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki plastik boru ve profil fabrikasında çalışan işçiler, haklarını alana kadar greve devam edeceklerini söyledi. Grevin bağlı oldukları sendika ile fabrika arasında toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine başladığını söyleyen işçiler, amaçlarının fabrikaya zarar vermek olmadığını, sadece haklarını almak olduğunu söyledi. Sosyal haklarını alamadıklarını söyleyen işçi Galip Özcan, “Hakkımızı almak için şu anda direniyoruz. Maaş ve sosyal paketimizle ilgili haklarımızı almak için uğraşıyoruz” dedi.

İşçilerden Adem Ateş de fabrikaya zarar vermek amacında olmadıklarını ama maaşlarını sonuna kadar alacaklarını söyledi.

Mehmet Özcan ise haklarını aramak için grev yaptıklarını söyledi. Fabrikaya zarar vermek amacında olmadıklarını söyleyen Özcan, "Bu fabrika bizim, biz de bu fabrikanın elemanıyız. Bizim amacımız bu fabrikada çalışıp, üretim yapmak. Hem biz kazanalım hem de işveren kazansın. Fakat hakkımızı alamıyoruz” diye konuştu.

Fabrika duvarına grev yaptıklarını belirttikleri afişi asan 3 işçi greve başladı.