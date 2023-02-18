Fabrika gibi liseden deprem bölgesine hijyen malzemesi

Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi(MTAL), okulda üretilen hijyen malzemelerini depremden etkilenen illere gönderiyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki 2 deprem, bölgede büyük yıkıma yol açtı. 50 binden fazla binanın enkaza döndüğü bölgede yetkili kurumlar temizlik malzemesine ihtiyaç olduğunu duyurdu. Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından kimya teknolojisi alanında üretilen yüzey temizleyicisi, sıvı el sabunu, bulaşık deterjanı ve çamaşır suyu gibi malzemeler depremden etkilenen illere ulaştırıldı.

Öğretmenlerin katkısıyla 6 ton kömür, seyyar tuvalet ve nakdi yardımın yanında gıda desteğinde de bulunduklarını açıklayan Atakum MTAL Müdürü Melek Çelebi, “Deprem bölgesine ilk 3 gün toplam 1 ton temizlik ve hijyen malzemesi gönderdik. Günlük 40 ton üretimimiz var ama bu ürünlerin paketlenmesi biraz zaman alıyor. O yüzden haftada 2 tırı çıkarabiliyoruz. Bu da normal şartlarda tırlar 20 ton ürün aldığından haftada 40 tonluk malzemeyi sevkiyata hazır hale getirebileceğimizi gösteriyor. Eğer ürünleri 30 litre olarak ambalajlarsak bir tıra 30 ton malzeme yükleyebiliriz. Bu da haftada 60 tonluk malzeme sevkiyatı yapabiliriz anlamına geliyor. Biz Atakum MTAL olarak, ihtiyaç dahilinde bizden istenirse haftada 40 veya 60 ton malzemeyi sevkiyata hazır hale getirebiliriz” dedi.

Fabrika gibi çalışan okul, birçok ildeki kamu kurumuna temizlik ve hijyen malzemesi tedarik ettiğinden okulun kimya teknolojisi bölümündeki imalat durmaksızın devam ediyor.