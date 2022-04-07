Ezan sesinden etkilenen Ukraynalı kadın Müslüman oldu

Gezmek için gittiği tarihi kent İznik’te Ayasofya Camiinde okunan ezan sesinden etkilenen Ukraynalı genç kadın aynı camide kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu.

Bursa’nın dünyaca ünlü tarihi ilçesi İznik’e gezi amaçlı gelen Daria Yaroshenko, bir lokantada yemek yediği esnada İznik Ayasofya Camisi’nde okunan ezan sesinden etkilendi. Daha sonra eşi ile birlikte camiye giden Yaroshenko, ezanı okuyan müezzin Osman Çakmak ile tanıştı. Müslüman olmak istediğini açıklayan genç kadın, İznik İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş ile birlikte ezanın okunduğu Ayasofya Camiinde Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu.

"Daria" idi "Derya" oldu, Kur’an-ı Kerim’i araştırdı

Müslüman olan genç kadının adı ise Derya oldu. İznik İlçe Müftüsü Müslüman olan genç kadına Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Müslüman olma nedenini ve İslam dinini seçtiği dönemi anlatan Ukraynalı Daria, “İznik’in tarihi bir yer olduğunu duymuştum. Gezmek amaçlı geldik. Burada yemek yerken Ayasofya Camisi’nden ezan sesini duydum, çok etkilendim. Osman hocanın sesi beni çok etkiledi. İçimde bir şeyin titrediğini hissettim. İnternetten Kur’an-ı Kerim’i araştırdım. Kendi isteğimle Müslüman olmaya karar verdim” dedi.

Savaş için çok üzgünüm

Ukrayna’da savaşın kendisini çok etkilediğini dile getiren genç kadın açıklamasında, “Benim orada yaşayan akrabalarım var. Onların hayatlarından endişe ediyorum, kalbim de çok acıyor. Savaş bittiği gibi ülkeme gideceğim” dedi.