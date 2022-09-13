Eyyübiye Belediyesinden işçilere rekor zam

Şanlıurfa’nın nüfus bakımından en büyük ilçesi Eyyübiye’de, halka hizmet götüren işçilerin maaşlarında, hükümetin yaptığı ara zamla birlikte ortalama yüzde 75 artış yapıldı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sahada çalışan personelin en düşük maaşının 8 bin 700 TL’ye yükseltildiğini açıkladı.

Eyyübiye Belediyesi bünyesindeki şirketlerde çalışan personellerin maaşlarında artış yapılmasına ilişkin protokol, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Belediye İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Güney Demirtaş, Belediye İş Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Eyyüp Ağaç ve işyeri temsilcilerinin katıldığı törenle imzalandı. Protokol imza törenini ardından belediye hizmet binası önünde davul zurna çalan belediye işçileri, Belediye Başkanı Kuş’a çiçek vererek teşekkür etti.

“Türkiye’nin en iyi maaşını siz alacaksınız”

Belediye işçilerine hitaben bir konuşma yapan Kuş, seçimlerden önce personel ücretlerini artırma sözü verdiklerini ve bunu yerine getirdiklerini ifade ederek, “Ben sizleri gerçekten de kardeşlerim olarak görüyorum. Alın terinin karşılığını bire bir vereceğiz. Çünkü en iyi parayı, en büyük ilgiyi gerçekten sizler hak ediyorsunuz. Allah’a çok şükür, bugün itibariyle de geçmişteki mağduriyetlerinizi gidermiş olduk. Belediyenin kısıtlı bütçesine rağmen, geçmişte vadettiğimiz rakamı vermiş olduk. İnşallah, sadece Şanlıurfa’nın değil, Türkiye’nin en iyi maaşını siz alacaksınız. Bizlere dua edin. Gerçekten sizin için ne yapsam az. Özellikle sahada koşuşturan, güneşin altında çalışan kardeşlerim, Allah sizlerden razı olsun” diye konuştu.

İşçilerden helallik isteyen ve kendi hakkını da helal ettiğini dile getiren Başkan Kuş, teknik personel ücretlerine yönelik de pozitif ayrımcılık yapacaklarını ifade ederek, “Benim tek istirhamım, Eyyübiye’de yaşayan 400 bin vatandaşımıza gerekli hizmeti, alakayı göstermenizdir” diyerek işçilere teşekkür etti.