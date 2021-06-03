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Eyüpsultanlı yetim ve öksüz çocukların hayalleri gerçek oldu

Eyüpsultan Belediyesi, Yardımhane Derneği işbirliği ile Eyüpsultan’da yaşayan yetim ve öksüz çocukların hayallerini gerçekleştirdi.

Haberde İnsan 03.06.2021, 11:09
Eyüpsultanlı yetim ve öksüz çocukların hayalleri gerçek oldu

Eyüpsultan Belediyesi, Yardımhane Derneği işbirliği ile Eyüpsultan’da yaşayan yetim ve öksüz çocukların hayallerini gerçekleştirdi.

Osmanlı Park’ta “Hayalim Gerçek Oldu” sloganıyla düzenlenen programda daha önce bir dileğin var mı? diye sorulan ihtiyaç sahibi 96 yetim ve öksüz çocuğun bu dilekleri gerçeğe dönüştürüldü.

Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Uysal’ın elinden hediyelerini alan çocuklar hayallerindeki oyuncaklara kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Programda bisikletten kaykaya, oyuncak bebeklerden, imzalı formalara kadar çocukların hayallerini süsleyen birçok ürün dilek sahiplerine teslim edildi.
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