banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Putin: “Bırakalım Avrupalılar kendi sorunlarıyla uğraşsınlar”
Putin: “Bırakalım Avrupalılar kendi sorunlarıyla uğraşsınlar”
Azerbaycan’dan Fransa’ya Karabağ notası
Azerbaycan’dan Fransa’ya Karabağ notası
Dolar, son bir ayın en düşük seviyesinde
Dolar, son bir ayın en düşük seviyesinde
Dolardaki düşüş sonrası Tarım Kredi Marketleri'nden indirim!
Dolardaki düşüş sonrası Tarım Kredi Marketleri'nden indirim!

Eyüpsultan’da sokak hayvanları sahiplendiriliyor

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sokak hayvanları için 2021 yılında ambulanstan barınma ve beslenme noktalarına, kediler için özel evlerden mama dağıtımına kadar pek çok olumlu çalışmayı hayata geçirdi.

Haberde İnsan 23.12.2021, 16:26
Eyüpsultan’da sokak hayvanları sahiplendiriliyor

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sokak hayvanları için 2021 yılında ambulanstan barınma ve beslenme noktalarına, kediler için özel evlerden mama dağıtımına kadar pek çok olumlu çalışmayı hayata geçirdi.

Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği’ne yeni işlevler kazandırmak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla açılan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Ünitesi’nde ise sahipsiz hayvanların sorunlarının çözüme kavuşturulması adına yıl içinde birçok çalışma gerçekleştirildi.

6 bin 589 minik dostumuzun muayene ve tedavileri yapıldı

Gece gündüz demeden hizmet üreten Eyüpsultan Belediyesi, 2021 yılında bin 735’i köpek, 4 bin 543’ü kedi ve 311’i farklı hayvan türünden olmak üzere toplamda 6 bin 589 sokaktaki dostlarımızın muayene ve tedavilerini geçekleştirdi.

229 can dostumuz sıcak bir yuvaya kavuştu

Yine yıl içinde 560’ı köpek, 736’sı kedi olmak üzere bin 296 minik dostumuza kısırlaştırma işlemi yapıldı. Ayrıca 2300 hayvana kuduz aşısı yapılırken, 2 bin 017 hayvana ise mikroçip takıldı. Yapılan sahiplendirme çalışmaları ile 229 minik dostumuz sıcak bir yuvaya kavuştu.

İlçenin farklı noktalarına, 267 kedi barınma ünitesi yerleştirildi

Soğuk havalardan korunması amacıyla sokak hayvanları için birçok yerde beslenme ve barınma noktaları oluşturan Eyüpsultan Belediyesi, ilçe genelinde uygun bulunan yerlere 267 adet kedi barınma ünitesi yerleştirdi.

4 bin 164 kilogram köpek, 6 bin 682 kilogram kedi maması dağıtıldı

Yaz-kış sokak hayvanlarının beslenmesi ve barınması için çalışan Eyüpsultan Belediyesi, karlı ve soğuk havalarda ise Kemerburgaz, Göktürk, Ağaçlı ve diğer bölgelerdeki birçok noktaya sokak hayvanları için mama bıraktı. Kışın hayvanların zor durumda kalmaması ve yiyecek sıkıntısı çekmemesi için ekipler, kış boyunca belirli periyotlarla sokak hayvanlarını beslemeye devam etti. Bu kapsamda 2021 yılında 4 bin 164 kilogram köpek maması, 6 bin 682 kilogram kedi maması, 25 kilogram kuş yemi dağıtıldı. Ayrıca kedi köpek ve kanatlı hayvanlar için 847 adet beslenme odağı oluşturuldu.

Vektör mücadele faaliyetleri kapsamında 7 bin 226 yerde ilaçlama yapıldı

Özellikle yaz aylarında insan sağlığını tehdit eder hale gelen sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı ekipler, bölgelerinde her bir detayı titizlikle değerlendirerek ilaçlama yaptı. Larva, sivrisinek, karasinek ve haşere ilaçlamalarında vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiren ekipler, vektör mücadele faaliyetleri kapsamında 3 bin 456’sı kamu binası olmak üzere toplamda 7 bin 226 yerde ilaçlama işlemi yaptı.

40 binden fazla binanın ortak kullanım alanları dezenfekte edildi

Ayrıca Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl 40 binden fazla binanın ortak kullanım alanları dezenfekte etti. İlçede bulunan tüm kamu kurumları, sağlık tesisleri, eğitim kurumları rutin olarak dezenfekte edilmeye devam ediyor.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Alanyaspor 18 27
8. Sivasspor 18 26
9. Karagümrük 18 26
10. Beşiktaş 17 25
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Tuzlaspor 17 23
11. Adanaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8