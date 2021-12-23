Eyüpsultan’da sokak hayvanları sahiplendiriliyor

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sokak hayvanları için 2021 yılında ambulanstan barınma ve beslenme noktalarına, kediler için özel evlerden mama dağıtımına kadar pek çok olumlu çalışmayı hayata geçirdi.

Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği’ne yeni işlevler kazandırmak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla açılan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Ünitesi’nde ise sahipsiz hayvanların sorunlarının çözüme kavuşturulması adına yıl içinde birçok çalışma gerçekleştirildi.

6 bin 589 minik dostumuzun muayene ve tedavileri yapıldı

Gece gündüz demeden hizmet üreten Eyüpsultan Belediyesi, 2021 yılında bin 735’i köpek, 4 bin 543’ü kedi ve 311’i farklı hayvan türünden olmak üzere toplamda 6 bin 589 sokaktaki dostlarımızın muayene ve tedavilerini geçekleştirdi.

229 can dostumuz sıcak bir yuvaya kavuştu

Yine yıl içinde 560’ı köpek, 736’sı kedi olmak üzere bin 296 minik dostumuza kısırlaştırma işlemi yapıldı. Ayrıca 2300 hayvana kuduz aşısı yapılırken, 2 bin 017 hayvana ise mikroçip takıldı. Yapılan sahiplendirme çalışmaları ile 229 minik dostumuz sıcak bir yuvaya kavuştu.

İlçenin farklı noktalarına, 267 kedi barınma ünitesi yerleştirildi

Soğuk havalardan korunması amacıyla sokak hayvanları için birçok yerde beslenme ve barınma noktaları oluşturan Eyüpsultan Belediyesi, ilçe genelinde uygun bulunan yerlere 267 adet kedi barınma ünitesi yerleştirdi.

4 bin 164 kilogram köpek, 6 bin 682 kilogram kedi maması dağıtıldı

Yaz-kış sokak hayvanlarının beslenmesi ve barınması için çalışan Eyüpsultan Belediyesi, karlı ve soğuk havalarda ise Kemerburgaz, Göktürk, Ağaçlı ve diğer bölgelerdeki birçok noktaya sokak hayvanları için mama bıraktı. Kışın hayvanların zor durumda kalmaması ve yiyecek sıkıntısı çekmemesi için ekipler, kış boyunca belirli periyotlarla sokak hayvanlarını beslemeye devam etti. Bu kapsamda 2021 yılında 4 bin 164 kilogram köpek maması, 6 bin 682 kilogram kedi maması, 25 kilogram kuş yemi dağıtıldı. Ayrıca kedi köpek ve kanatlı hayvanlar için 847 adet beslenme odağı oluşturuldu.

Vektör mücadele faaliyetleri kapsamında 7 bin 226 yerde ilaçlama yapıldı

Özellikle yaz aylarında insan sağlığını tehdit eder hale gelen sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı ekipler, bölgelerinde her bir detayı titizlikle değerlendirerek ilaçlama yaptı. Larva, sivrisinek, karasinek ve haşere ilaçlamalarında vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiren ekipler, vektör mücadele faaliyetleri kapsamında 3 bin 456’sı kamu binası olmak üzere toplamda 7 bin 226 yerde ilaçlama işlemi yaptı.

40 binden fazla binanın ortak kullanım alanları dezenfekte edildi

Ayrıca Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl 40 binden fazla binanın ortak kullanım alanları dezenfekte etti. İlçede bulunan tüm kamu kurumları, sağlık tesisleri, eğitim kurumları rutin olarak dezenfekte edilmeye devam ediyor.