Eyüpsultan’da çölyak hastalarına glütensiz kahvaltı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in ev sahipliğinde Osmanlı Parkı’nda çölyak hastalarına özel kahvaltı etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte Çölyak hastalarına özel glütensiz besinler sunuldu.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in ev sahipliğinde Alibeyköy’de bulunan Osmanlı Parkı’nda çölyak hastalarına özel kahvaltı programı düzenlendi. Kahvaltı programına Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İstanbul Avrupa Yakası Çölyak Derneği Başkanı Cemalettin Kaşıkçı ve Çölyak hastaları katıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda insan sağlığını önceleyen projelere imza atan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, çölyak rahatsızlığı olan vatandaşları unutmadı. Onlar için glütensiz ürünlerin yer aldığı özel kahvaltı programı yapıldı. Özel beslenme diyetine sahip çölyak hastaları için toplumda farkındalık oluşturmak için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Köken belirlenen çölyak hastalarına da 3 ayda bir olmak üzere pahalı ve ulaşılması zor glütensiz besin yardımı yapıldığını söyledi.

Kahvaltı programında İHA Muhabirine açıklamada bulunan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken “Bir farkındalık olsun, herkesin dikkatini çekmek istedik. Böyle bir sorun var, okullarımızda okuyan çocuklarımız kantinden bir şey tüketmesi bile zor. O yüzden her yerde sorun var bununla ilgili çölyak ürünleri de biraz pahalı, o yüzden belirlenen ailelerimize 3 ayda 1 olmak üzere yardım yapıyoruz. Bugün burada her şeyleri ile onlara hitap eden kahvaltı hazırladık. Çölyak Başkanı söyledi, bir hanımefendi ‘ilk defa poşet getirmeden bir kahvaltıya katıldım’ dedi. Demek ki böyle şeyler olabiliyor, biz kendimizi bu insanların yerine koymamız lazım gibi görünüyor. Bir sorun var ve biz bu soruna dikkat çekmek için çölyak olmayanlar, çölyak hastaların farkına varsın diye yaptık” dedi.

İstanbul Avrupa Yakası Çölyak Derneği Başkanı Cemalettin Kaymakçı “İstanbul’umuzun tüm ilçelerinde böyle etkinlikler yapıyoruz. Çölyaklı hastalarımızın her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Dernek olarak yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Bugün çok güzel bir kahvaltı yaptık, belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Çölyak ile ilgili ürünlerimiz çok pahalı ve her yerde bulamıyoruz. Dernek olarak amacımız ürünlerin kolay bulunabilir hale gelmesi, bütün marketlerde bulunabilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.