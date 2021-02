Evsizlere Büyükşehir’den sıcak yuva

Samsun’da evsiz olan ve sokakta kalan vatandaşlar soğuk kış günlerinde Büyükşehir Geçici Barınma Ünitesi’nde misafir ediliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı ve soğuk havanın etkili olmasıyla birlikte kimsesiz vatandaşların sokakta kalmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Evsiz vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin Huzurevi Bahçesi’nde 8 dönüm arazi üzerine inşa ettirdiği Geçici Barınma Ünitesi’nde misafir ediliyor. 7 gün 24 saat hizmet veren 20 yatak kapasiteli merkez mağdur vatandaşlara yuva oldu.

Sokakta kalan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, polis veya duyarlı vatandaşlardan gelen ihbarlar ışığında tespit edilip Geçici Barınma Ünitesi’ne getirildi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı yılın 12 ayı açık merkezde üç öğün yemek, temizlik ve sağlık hizmetleri de ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Hasta olan vatandaşların da yakın hastanelerde tedavi edilmeleri sağlanıyor. 10 Ocak itibariyle hizmet veren Geçici Barınma Ünitesi’nde şu ana kadar 21 kişiye barınma imkânı sunuldu.

Depremzedeye sahip çıkıldı

Barınma Ünitesi’nde kalan Fahrettin Akar, "Elazığlıyım. Deprem mağduruyum. Elazığ’daki evim yıkıldı. Samsun’da bir arkadaşıma gelmiştim. Ancak bazı sorunlar yaşadık ve yanında kalamadım. Sokakta kaldım ve gidecek yerim olmadığı için belediyeye müracaat ettim. Onlar da beni buraya getirdiler. Her türlü hizmet burada veriliyor. Yemeğimiz sıcak geliyor. Rahatımız yerinde. Sıcak suyumuz var, temizlik var. Sokakta kalmaktan kurtuldum. Şu anda her bakımdan rahatım yerinde" dedi.

Barınma Ünitesi’nde kalanlardan Yılmaz Köse, "Kanser tedavisi gördüm. Anne ve babayı da kaybedince evim dağıldı. Kalacak yerim kalmayınca komşularımın aracılığıyla belediyemize yönlendirildim. Burada kalmaya başladım. Her şey şu anda çok güzel. En yakınlarımdan bile görmediğim hizmeti görüyorum. Odalarımız temiz, yemeklerimiz güzel. Yatacak yerimiz pırıl pırıl. Her şeyden öte dışarıda hava buz gibi iken burası bize sımsıcak bir yuva oldu. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini burada görüyoruz. Kanser hastalığı geçirdiğimden dolayı sağlığım yakından takip ediliyor. Devletimizden ve başkanımızdan Allah razı olsun. Kimseden kimseye fayda yokken devletimiz ve belediyemiz bize sımsıcak yuva sağlıyor" diye konuştu.

"Kimse yoksa Büyükşehir var"

Soğuk kış aylarında dışarıda kalan vatandaşları Geçici Barınma Ünitesi’nde misafir ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Burası 10 oda ve 20 kişi kapasiteli. Otel tipi olarak dizayn edildi. Odalarımızda televizyon, masa, dolaplar mevcut. 24 saat sıcak suyu olan banyosu, tuvaleti ile bir kişinin ev ortamında ihtiyaç duyabileceği ne varsa her şeye sahip bir merkez. Kalan kişilere burada bir otelde ne hizmet sunuluyor ise hepsini sunuyoruz. Zabıta, polis ya da vatandaşlarımızın ihbarları doğrultusunda buraya gelen vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Psikolojik destekler de sağlanıyor. Aileleriyle yaşadığı sıkıntıdan dolayı sokakta kalan vatandaşlarımızın aileleri ile iletişime geçip problemlerin çözümü için psikolojik danışmanlık hizmeti de veriyoruz. Sıcak, güvenli, hiçbir sorun olmayacak şekilde sosyal devlet anlayışı ile kimse yoksa Büyükşehir var diyerek ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza kucak açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir can dostlarını unutmadı

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını da unutmadı.

Sokak hayvanları için kentin birçok noktasına yiyecek bıraktı. Samsun genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sokak hayvanları ve kuşlarda olumsuz etkilendi. Büyükşehir Belediyesi’nin Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi görevli veteriner hekim ve ekipler tarafından kentin birçok noktasına mama bırakıldı. Kuşlar içinde bölgeye yem bırakan ekipler, her gün can dostları için seferber oluyor. Kent ekosisteminde insanlarla birlikte yaşam hakkı olan sokak hayvanları için kar yağışı öncesinde de belirli alanlara mama bırakan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan da bu konuda duyarlı olmalarını, herkesin evinin önüne bir kap yemek ve su bırakmasının önemine vurgu yaptı.

"Her zaman can dostlarımızın yanındayız"

Özellikle Doğu Park mevkisinde belediyenin daha önceden yerleştirdiği mama kaplarına bırakılan yemeklerin her gün kontrol edildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman can dostlarımızın yanındayız. Soğuk ve karlı havalarda yiyecek bulmakta güçlük çeken can dostlarımız için ekiplerimiz görev başında. Samsun’da her can değerli. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm birimlerimizle Samsun’un tüm ihtiyaçlarını karşılama noktasında gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımızdan da sokak hayvanları için duyarlı olmalarını ve onların yaşamlarını kolaylaştıracak hassasiyeti göstermelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.