Evsiz adam doğum gününü köpeklerle kutladı

Kolombiya’da evsiz bir adamın yanındaki iki köpekle yaptığı doğum günü kutlaması sosyal medyanın gündemine otururken, izleyenleri duygulandırdı.

Kolombiya’nın Bucaramanga kentinde sokakta yaşadığı belirtilen “Choco” lakaplı Jose Luis Matos’un 2 köpeği ile kutladığı doğum günü sosyal medyada gündem oldu. İzleyenleri duygulandıran görüntülerde Matos, yanındaki köpeklere önce parti şapkası takarken, ardından yanında getirdiği pastanın üzerindeki iki mumu üfleyerek söndürüyor. Doğum günü şarkısı eşliğinde mumları söndüren Matos, ardından köpeklere sarılarak onları öpüyor ve doğum günü pastasını paylaşıyor.

Kolombiya basınında yer alan haberlerde, Matos’un görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından insan hakları aktivisti David Guerrero’nun Matos’a ve köpeklerine ulaşmayı başardığı ve köpeklerin adlarının Nena ve Shaggy olduğu aktarıldı.