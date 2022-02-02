Evlilik için 02.02.2022 tarihini seçtiler

Antalya’nın Manavgat ilçesinde evlilik yıldönümlerinin daha fazla akıllarda kalmasını isteyen çiftler, 02.02.2022 tarihine gün almak için Manavgat Belediyesi Evlendirme Dairesine akın etti. Manavgat Belediyesi Nikah Salonu’nda ardı ardına 20 nikah kıyıldı.

Manavgat’ta evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen 20 çift, Manavgat Belediyesi Evlendirme Dairesine akın etti. Bin yılda bir denk gelen 02.02.2022 tarihini fırsat bilen çiftler nikah kıydırmak için aylar öncesinden başvuru yaptı. Bu özel tarihi unutulmaz kılabilmek için seçen çiftler, 02.02.2022 tarihinin kendilerine uğur getirmesini dilediler. Manavgat Belediyesi Evlendirme memurluğunda çalışan görevli personel, işlemleri yetiştirmek ve nikahların kıyılmasını sağlamak için gün boyu yoğun mesai yaptı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, özel günlerin öneminin daha unutulmaz bir anlam taşıdığını ifade etti. Başkan Şükrü Sözen, “Manavgat Belediyemiz, her gün onlarca çiftimizin nikahını kıyarak onların en mutlu anında yer alıyor. Ancak bazı tarihler vardır ki anlamı çok büyüktür ve unutulmaz. Bugünde 02.02.2022 tarihinin olması nedeniyle aylar öncesinden nikah günü alan çiftlerimiz dünya evine girdi. Bu özel günde ‘Evet’ diyerek aile kuran tüm çiftlerimize bir ömür mutluluklar diliyorum” dedi.