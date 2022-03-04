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Evlerine dönemeyen Ukraynalı çift çocuklarından haber alamıyor

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı harekatın 9. gününde İzmir’de yaşayan Ukraynalılar ‘Savaşı durdurun’ çağrısı yaparken, savaş çıktığı sırada Hindistan’da oldukları için Ukrayna’ya gidemeyen ve Türkiye’ye gelebilen Ukraynalı çift çocukları ile iletişimlerinin kesildiğini söyledi.

Haberde İnsan 04.03.2022, 17:33
Evlerine dönemeyen Ukraynalı çift çocuklarından haber alamıyor

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı harekatın 9. gününde İzmir’de yaşayan Ukraynalılar ‘Savaşı durdurun’ çağrısı yaparken, savaş çıktığı sırada Hindistan’da oldukları için Ukrayna’ya gidemeyen ve Türkiye’ye gelebilen Ukraynalı çift çocukları ile iletişimlerinin kesildiğini söyledi.

İzmir’de yaşayan Ukraynalılar, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatı protesto etmek için Gündoğdu Meydanı’nda toplandı. Ellerinde Türk ve Ukrayna bayrakları taşıyan grup, her iki ülkenin de milli marşını çaldı. “Diktatör Putin” ve “Savaşı durdurun” sloganları atan grup adına konuşan İzmir Ukraynalılar Derneği Başkanı Olena Özbek, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşın durmak bilmediğini ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya karşı bir soykırım işlediğini söyleyen Özbek, “Katil Putin rejiminin ülkemizi hızlıca işgal etme planı suya düştü. Bu sebeple katil rejim, sivil altyapılara ve sivil halka daha da fazla zarar vermeye çalışıyor. Okullar, hastaneler ve konutlar yoğun bir şekilde saldırılara maruz kalıyor. Daha önce Çernobil Nükleer Santrali ele geçirildi, şimdi de Zaporizhzhia Nükleer Santrali’ne saldırıyorlar. Dünya buna ne zaman dur diyecek. Tüm dünyanın yaşamı tehlikeye girdi” dedi.

NATO’nun Ukrayna hava sahasını kapatmasını istediklerini belirten Özbek, “Bu şekilde sivil halkı, sağlam kalmış sivil altyapıları ve kültür miraslarını koruyabiliriz. Rusya’ya dünyadan daha sert cevaplar bekliyoruz” diye konuştu.

Ülkelerine dönemediler

Gündoğdu Meydanı’nda yapılan eyleme 15 Şubat’ta tatil için Hindistan’a giden ve Rusya Ukrayna’ya saldırınca ülkelerine dönemeyen Ukraynalı Olena ve Yatsenko Yevhen çifti de katıldı. Ukrayna’da 13 ve 9 yaşlarında iki kız çocukları olduğunu ifade edilen Yehven çifti, Hindistan’dan kendi imkanlarıyla Türkiye’ye kadar gelebildiklerini söyledi. Hindistan’da tatil yaparken savaş çıkması nedeniyle tur şirketinin kendilerini orada bıraktığını anlatan Yatsenko Yevhen, “Ukrayna’ya dönmemiz için yardımcı olmadılar. 4 gün içerisinde bir şekilde Türkiye’ye kadar gelmeyi başardık. Eve gidemiyoruz. Orada tüm yollar, köprüler bombalandı. Herson, Rus ordusu tarafından çevrildiği için evimize gidemiyoruz. Sivil uçaklar çalışmıyor ama Rus askeri uçakları sürekli kentlerimizi bombalıyor” dedi.

5 gün önce İzmir’e geldiklerini ve burada arkadaşlarının evinde kaldıklarını ifade eden Olena Yevhen ise, “Savaş çıktığını ilk duyunca korktuk, ne yapacağımızı bilemedik. Yakınlarımız ve çocuklarımız için korkuyoruz. Ailelerimiz orada. Eve gitmek istiyoruz. Kendi ülkeme dönmek istiyorum. Daha önce iletişim kuruyorduk ailelerimizle ama bugünden itibaren iletişimimiz kesildi. Herson kentinde mobil iletişim kesildiği için şu an iletişim kuramıyoruz. Şu an sadece hayatta olduklarını biliyoruz. Dönmek istiyoruz ama öyle bir imkan yok” diye konuştu.

Rusya ve Putin aleyhinde sloganlar atan Ukraynalı vatandaşlar daha sonra olaysız dağıldı.

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