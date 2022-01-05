Evleri küle dönmüştü: gözyaşı kareleri, yerini ’insanlık ölmemiş’ dedirten mutluluk fotoğrafına bıraktı

Antalya’da geçtiğimiz günlerde çıkan yangında, yeni çektiği maaşını kurtarmak isterken vücudunda yanıklar oluşan ve ev ile eşyaları küle dönen baba ile ailesine Türkiye ve yurt dışından yardım yağdı. 6 Aylık ev kiraları peşin ödenip, nakit ve erzak yardımı yapılan aileden anne Semire Dürgen, “Tanımadığımız insanlar, İstanbul’dan olsun yurt dışından olsun el uzatan insanlar oldu. İnsanlığın ölmediğini gördük. Allah herkesten razı olsun” diyerek, mutluluğunu paylaştı.

Yangın, 2 Ocak Pazar günü saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Beşkonaklar Mahallesi 4402 Sokak üzerinde bulunan Cemil Dürgen’e ait gecekonduda çıktı. İşe gitmeden önce elektrikli ısıtıcıyı açan Dürgen, eşi Semire, oğulları Kadir, Semir ve Çınar ile birlikte bahçeye çıktı. Bu sırada bir anda evlerini alevlerin sardığını gören aile, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cemil Dürgen, içeride yanan eşyalarını kurtarmak için eve girmeye çalıştı. Bir süre sonra sokağa gelen itfaiye ekipler, yangına müdahalede bulundu. Alevler 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Dürgen ailesi, yangında evlerini ve tüm eşyalarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

“Ben bittim ağabey”

Evinin küle dönüşünü gözleri dolarak izleyen Cemil Dürgen, “İşe gidecektim, elektrikli ısıtıcıyı açmıştım. 5 dakika içerisinde ne oldu, bitti anlayamadım. Her şeyim yandı, hiçbir şey kalmadı. Ben bittim ağabey. Param, altınım her şey gitti. Ne olacak benim halim” dedi.

Oğluyla birlikte hastaneye kaldırıldı

Kafası ve ellerinde yanıklar oluşan Cemil Dürgen ile dumandan etkilenen Kadir Miçooğulları, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, eşi Semire Dürgen ve diğer oğlu Semir Miçooğulları, kontrol amaçlı ambulansa alınıp tedavi edildi. Olay sonrası, başı, yüzü ve kollarında yanıklar oluşan Cemil Dürgen, Kepez Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi plastik cerrahi bölümüne sevk edildi. Cemil Dürgen’in tedavisinin sürdüğü belirtilirken, aileden anne ve çocukları, geceyi evlerinin hemen yanında yaktıkları sobanın başında geçirdi.

Yangının boyutu gündüz ortaya çıktı

Yangının boyutu ise gündüz saatlerinde ortaya çıktı. Evin içerisindeki tüm eşyaların yandığı gözlenirken, küle dönen ev drone ile görüntülendi.

Türkiye ve yurt dışından yardım yağdı

İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) yaptığı haber sonrası, Türkiye ve yurt dışının farklı noktalarından hayırsever vatandaşlar tarafından aileye yardım yağdı. İsmini açıklamak istemeyen hayırseverlerden birisi, ailenin 6 aylık kirasını yatırdı, birçok hayırsever nakit ve erzak yardımında bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi ve Kepez Kaymakamlığı da maddi ve eşya konusunda yardımda bulundu.

“Allah vesile olan ve bu haberi verenlerden razı olsun”

Tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilen Cemil Dürgen, yeni evinde kapılarını İHA’ya açtı. Yapılan haber sonrası Türkiye ve yurt dışından yardımların gönderildiğini ifade eden Cemil Dürgen, “Allah vesile olanlardan ve bu haberi verenlerden razı olsun. Bizi perişan halde görünce, İstanbul’dan bir hayırsever ağabeyimiz çıktı, ismini vermedi. Evimizi tuttu, 6 aylık kiramızı verdi. Belediyelerden de Allah razı olsun, onlar da yardımcı oldu” dedi.

“İnsanlığın ölmediğini gördük”

Yardımlar sonrası çok duygulandığını dile getiren Semire Dürgen ise, “İnsanlığın ölmediğini gördük. Biz gerçekten mağdur olunca bunu gördük. Benim fazla arkadaşlık ortamım yok, misafirliğe falan pek gitmezdim ama mahallenin beni sevdiğini gördüm. Yangın sonrası komşularımız hep evini açtılar. Sizin çekip verdiğiniz haberleri gören bir hayırsever ağabeyimiz, o gün bize ulaştı. Muhtarımız da seferber oldu. Tanımadığımız insanlar, İstanbul’dan olsun, yurt dışından olsun el uzatan insanlar oldu. Haberi yayınladığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Vesile olanlardan Allah razı olsun” diye konuştu.

“İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz”

Eve geçmelerine karşın eşya konusunda sıkıntılarının devam ettiğini de belirten Dürgen, “Mevcutta evimizdeki eşyalar ev sahibinin. Ev sahibinin kanepe gibi eşyaları var, istediğiniz kadar kullanabilirsiniz, eşyalarımız geldiği zaman eşyalarını alacağını söyledi. ‘Ama kullanmak istiyorsanız da bırakabilirim’ dedi, Allah razı olsun. Ancak yine de buzdolabımız, çamaşır makinemiz yok” ifadelerini kullandı.