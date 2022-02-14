Evlenmek için 14 Şubat’ı seçtiler

Sevgililer, hayatlarını birleştirecek imzayı atmak için Sevgililer Günü olan 14 Şubat’ı tercih etti.

Yuva kurmak isteyen çiftler, evlilik için 14 Şubat gününü seçti. Samsun İlkadım Belediyesi’ne Sevgililer Günü’nde evlenmek isteyen çiftler günler öncesinden randevularını oluşturdu. İlkadım’da 2022 yılında 14 Şubat’a kadar toplam 90 nikah kıyılırken, ilçede sadece Sevgililer Günü’nde 30’a yakın nikah işlemi yapıldı.

“Sevgililer Günü’nde nikah kıyma işlemi sabahtan akşama kadar devam edecek”

Nikah kıyma işleminin Sevgililer Günü’nde diğer günlere göre oldukça arttığına dikkat çeken İlkadım Belediyesi Nikah Memuru Ahmet Salih Atar, “Özel günlerde nikah sayılarında bir artış yaşanıyor. Şubat ayının 2’sinde bir yoğunluk başladı. 02.02.2022 gününde birçok vatandaş nikah kıydırdı. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde de bir yoğunluk oluştu. Bugün de sabahtan akşama kadar nikah kıyacağız. Ajandamızda bir de 22.02.2022 tarihi için de yer kalmadı. 2022 yılında bugüne kadar 90 nikah kıydık. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde çok fazla nikah kıyacağız. Saat 10.00’da başlayan nikahlar akşam 17.00’ye kadar dairede, saat 17.00’den sonra da düğün salonlarında devam edecek. Evlenecek çiftler Sevgililer Günü olması dolayısıyla 14 Şubat gününe özel bir ilgi gösterdiler” dedi.

“Nikah için bugünü seçmemizde Sevgililer Günü çok büyük bir etken”

Sevgililer Günü’nde evlenmeyi tercih eden Muharrem-Rukiye Keskin çifti, “Bizim gibi bugün evlenecek tüm çiftlere mutluluk diliyoruz. Nikah için bugünü seçmemizde Sevgililer Günü çok büyük bir etken. Ayrıca sadece 14 Şubat’ın değil, tüm günlerin sevgililer günü olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

“Sevgililer Günü’nde evlenmek eşimin fikriydi”

14 Şubat’ı özel bir gün olduğu için seçtiklerini dile getiren Hakan-Serpil Bircan çifti ise, “Sevgililer Günü’nde evlenmek eşimin fikriydi. Bugün özel bir gün olduğu bugünü tercih ettik. İnşallah mutlu oluruz” şeklinde konuştu.

İl genelinde diğer ilçe belediyeleri tarafından yüzlerce nikah 14 Şubat Sevgililer Günü’nde kıyıldı.