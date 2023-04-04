Evlenme yaşı yükseldi

Samsun’da gençlerde ilk evlenme yaşı 28’e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Mart ayı Samsun il sunumu ile bazı istatistiklerin verilerini paylaştı. Veriler ışığında Samsun’da 2020 yılında damatlarda ilk evlenme yaşı 27,6 iken, 2022’de 28’e çıktı. Gelinlerde ise 2020 yılında 25,1 olan ilk evlenme yaşı 2022’de 25,7’ye yükseldi. Türkiye genelinde ise bu rakam damatlarda 28,2 olurken, gelinlerde ise 25,6 olarak belirtildi.

2023’te işgücü ve istihdam oranı arttı

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri (15+ yaş) verilerine göre Ocak 2022’de Samsun’da işsizlik oranı yüzde (11,2), istihdam oranı yüzde (46,7) ve işgücüne katılım oranı yüzde (52,6) oranında iken Ocak 2023’te işsizlik oranı yüzde 9,7’ye düştü. İstihdam oranı 2023’te yüzde 48,9’a yükselirken, işgücüne katılım oranı da 2023’te yüzde 54,1’e yükseldi.

Enflasyon geçen yılın aynı ayına göre düştü

Bir önceki yılın aynı ayına göre enflasyon oranları verilerine göre Mart 2022’de yüzde 115 olan Yİ-ÜFE Mart 2023’te yüzde 62,5’e düştü. Mart 2022’de yüzde 61,1 olan TÜFE ise 2023 Mart ayında yüzde 50,5’e düştü. Mart ayında Samsun’da fiyatı en çok artan ürün yüzde 19,9 ile dana eti olurken, fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 6,25 düşen karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı fiyatları oldu.

2023’ün ilk 2 ayında Samsun’da 3329 konut satıldı

2021 yılında 25 bin 268 konutun satıldığı Samsun’da 2022 yılında 25 bin 349 konut satılmıştı. 2023 yılının ilk 2 ayında ise 3 bin 329 konutun satışı gerçekleşti.

Ayrıca ulaştırma verileri ışığında Samsun’daki motorlu kara taşıtı sayısının 2023 ilk 2 ayı itibariyle 423 bin olduğu belirtildi.