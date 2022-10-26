Evlenecek çiftler dikkat: Düğün tarihleri dolmak üzere

Etkinlik Sen İstanbul İl Başkanı Mustafa Bozkurt, düğün mekanlarında özellikle hafta sonu tarihlerinde sayılı günlerin kaldığını belirterek, 2023 yılında evlenme planı yapan çiftlerin mekanlarda yeni sezonda tarih sorunu yaşamamaları için şimdiden yerlerini ayırtmaları gerektiğini söyledi.

Etkinlik Sen İstanbul İl Başkanı Mustafa Bozkurt, düğün mekanlarında özellikle hafta sonu tarihlerinde sayılı günlerin kaldığını belirterek, 2023 yılında evlenme planı yapan çiftlerin mekanlarda yeni sezonda tarih sorunu yaşamamaları için şimdiden yerlerini ayırtmaları gerektiğini söyledi. Aynı zamanda By Mustafa Organizasyon’un da sahibi olan Mustafa Bozkurt, sadece mekanlarda değil, organizasyon firmalarında da günlerin bitmeye yaklaştığını belirtti. Özellikle yurt dışı düğün talepleri ile birlikte hafta sonu ve özel günler için doluluk oranları yüzde 75’e ulaştı.

2023 yılında düğün planı yapan çiftlere Ünlü Organizatör Mustafa Bozkurt’tan önemli tavsiyeler geldi

By Mustafa Organizasyon tarafından yapılan araştırmaya göre, 2022 yılında erken rezervasyon yapan çiftler yüzde 50 oranında karlı çıktı. Mustafa Bozkurt, çiftlerin şimdiden tarih alıp mekanları doldurmaya başladığını söyleyerek, “2023 yılı yaz sezonunda özellikle hafta sonu ve önemli tarihler için İstanbul’da doluluk oranı yüzde 75’i bulmuş durumda. Evlilik hazırlığı yapan çiftlerimizi özellikle mekan rezervasyonlarını şimdiden yaparak hem erken ödeme kampanyalarından yararlanıp, hem de evlilik tarihlerini garanti altına almaları gerekiyor. 2023 yılında hafta sonları düğünlerini yapmak isteyen fakat yoğunluk nedeniyle yer bulamayan çiftlerin bu yıl bu tarz sorunlarla karşılaşmaması için özellikle Kasım ve Aralık aylarında mekân ve organizasyon rezervasyonlarını tamamlamış olmalılardır” dedi.

“Düğün taleplerinin yüzde 60’ı cumartesi günleri”

Evlenecek çiftlerin düğün veya nikah mekanını sona bırakmamaları gerektiğini söyleyen Bozkurt, “Gelin ve damatlar hayatlarını birleştirecekleri en özel gün de dört beş saat sürecek olan bu organizasyon için aylar öncesinden hazırlıklar yapılmaya başlanır. Bu serüvenin başlangıç aşamasında en çok yapılan hataların başında düğün veya nikahın gerçekleşeceği mekanın ayarlanması aşamasının sona bırakılmasıdır. Bu en çok rastlanılan ve neredeyse tüm çiftlerimizin yapmış olduğu bir hatadır. Evlilik kararı alan çiftlerin ilk önce düğünlerini veya nikahlarını gerçekleştirecekleri mekana karar vermeleri gerekmektedir. Özellikle İstanbul’da düğün organizasyonu için istenilen tarihleri bulmakta durum gittikçe zorlaşmaktadır. Düğün taleplerinin yüzde 60‘ı Cumartesi, yüzde 10‘u Cuma, yüzde 15’i Pazar ve yüzde 15 diğer günler olarak sıralanmaktadır. Bu rakamlardan da anlaşılacağı gibi yüksek talep ve en çok tercih edilen günlerden olan cumartesi günü etkinlik oluşturulmak isteyen bir çift elini hızlı tutmak zorundadır” ifadelerini kullandı