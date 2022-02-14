Evlendirme dairelerinde 14 Şubat yoğunluğu

Şanlıurfa’da 14 Şubat Sevgililer Günü’nde hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu.

Şanlıurfa’da 14 Şubat Sevgililer Günü’nde hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, Haliliye Belediyesi Evlendirme Dairesinde yoğunluk oluşturdu. Özel günlerini 14.02.2022 tarihine denk getirerek akılda kalıcı bir tarihte nikah yapmak isteyen çiftler, Haliliye Belediyesi evlendirme dairesinde mutluluğa ’evet’ dedi. Özel bir tarihte evlenmenin mutluluğunu yaşayan çiftler, akrabalarının ve arkadaşlarının huzurunda hayatlarını birleştirdi. Çiftler, özel bir tarihte evlendikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Hayatını Ayselcan Demir ile birleştiren Orhan Beldek, "Bizim düğün tarihimiz 20 Şubat 2022’dir. Biz 14 Şubat Sevgililer Günü’nü evlilik tarihi olarak belirlemek istedik. Bu yüzden de çok mutluyuz. Böyle güzel bir tarihte evlendik, mutluyuz” dedi.

14 Şubat’ın Sevgililler Günü olmasından dolayı yoğunluk yaşandığını belirten Haliliye Belediyesi Evlendirme Dairesi Memuru Gökhan Çetiner, "Bu gün sevgililer günü olarak kutlanan bir gün ve çiftlerimizde özellikle bu günü seçtiler. Sevgilerini taçlandırmak adına buraya geldiler. Nikah işlemleri için bizlere başvurdular. Bizler de bu çiftlerimizin başvurularını değerlendirdik. Evraklarında herhangi gibi bir eksiklik olmayanları çiftlerimizin nikah merasimlerini gerçekleştirdik. Bizler için bu gün normal gün çünkü biz bütün günleri 14 Şubat Sevgililer Günü özeliyle hazırlanıp çiftlerimizi karşılıyoruz. Bizim için her gün özeldir. Vatandaşlarımızın mutlu günlerinde yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Onlara Haliliye Belediyesi olarak mutluluk duyuyoruz. Diğer günlere göre biraz daha yoğunluğumuz var. Bugün de vatandaşlarımız 14 Şubat münasebetiyle özellikle tercih ettikleri bir gün olduğu için bu gün biraz daha fazla nikah kıyıldı. Haliliye Belediyesi olarak çiftlerimize mutluluklar duyuyoruz" ifadelerini kullandı.