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Evlatlarına otizm tanısı konulan çift, vakıf kurarak hayatlarını otizmli bireylere adadı

Elazığ’da yaşayan Emre ve Selma Alimoğlu çiftinin çocuklarına 6,5 yıl önce otizm tanısı konuldu. Hayatlarını çocuklarına adayan Alimoğlu çifti, kurdukları vakıfla da otizmli çocukların daha iyi bir eğitim almalarına öncülük etmeye başladı.

Haberde İnsan 15.04.2022, 12:22
Evlatlarına otizm tanısı konulan çift, vakıf kurarak hayatlarını otizmli bireylere adadı

Elazığ’da yaşayan Emre ve Selma Alimoğlu çiftinin çocuklarına 6,5 yıl önce otizm tanısı konuldu. Hayatlarını çocuklarına adayan Alimoğlu çifti, kurdukları vakıfla da otizmli çocukların daha iyi bir eğitim almalarına öncülük etmeye başladı.

Elazığ’da yaşayan Selma ve Emre Alimoğlu çifti, 9 yaşındaki çocuklarına 2,5 yaşında otizm tanısı konulmasının ardından otizmle tanıştılar. Çocuklarının daha iyi bir eğitim alması için farklı şehirler gezen çift, aynı zamanda gezdikleri şehirlerden otizm hakkında bilgiler de edindi. Alimoğlu çifti, edindikleri bilgiler sonucunda hayatlarını sürdürdükleri Elazığ’da bir vakıf açarak otizmli çocukların ihtiyaçlarını karşılamak istedi. Vakıf için bina arayışında olan çift Belediye Başkanı Şahin Şerifoğlu’nun destekleri sonunda yer tahsisi alarak ‘Yaşam Otizm Vakfı’nı kurup yalnızca otizmli bireylere hizmet vermeye başladı. İlk başlarda kendi çocuklarının kişisel gelişimi için var güçleriyle çalışan çift, daha sonra kucaklarını diğer otizmli bireylere de açtı. Alimoğlu çifti, gönüllülük esaslı açılan vakıfta Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki hocaların eşliğinde 6 otizmli çocuğun gelişmesi için ellerinden geleni yapıyor. Haftanın 7 günü açık olan vakıfta otizmli bireyler, kişisel becerilerini geliştirmek için masa tenisi, halk oyunları, spor eğitimleri alıyor.

"Otizmli çocukların başarılarına tanıklık etmek bizleri mutlu ediyor"

Oğlunu 2,5 yaşında hiperaktiviteden kaynaklı doktora götürme ihtiyacı duyduklarını belirten anne Sema Alimoğlu, "Konuşması yaşıtlarıyla aynı zamanda olmuştu. Doktor oğlumuzun otizmli olduğunu söyledi. Öyle olunca bizim otizm serüvenimiz başladı. Eğitim olanaklarını kullanmaya başladık fakat eğitimi masa başı ve kısıtlı olarak alıyordu. Haftalık 10 saat bir eğitim ile başlamıştık. Bu şekilde bir ilerleme kaydedemedik. Sonrasında spor becerilerine yönelik çalışmalara başladık, böyle olunca eğitim süremiz arttı. Ömer günlük olarak daha çok eğitim almaya başladı. Böyle olunca da tuvalet eğitiminden tutun da kıyafetini katlama, yatağını toplama gibi günlük yaşam becerilerine yönelik eğitimler bizim hayatımıza çok ciddi katkılar sağladı. Biz Ömer ile ilgili olarak daha iyi eğitim alması için Elazığ’daki imkanları çok yeterli bulamayınca diğer şehirlere gittik. Diyarbakır’ı denedik, Ankara’dan eğitim aldığımız bir süreç oldu ama eşimde bende Elazığ’da çalıştığımız için ve otizmli çocuklarında sosyal çevreye ihtiyaçları olduğu için, anneannemiz ve babaannemiz de burada kaldığından dolayı Elazığ’ı terk etmedik. Böyle olunca diğer şehirlerde gördüğümüz o doğru yaklaşımları, doğru eğitim modellerini Elazığ’a taşımaya karar verdik. Eşimle kurduğumuz vakıfla, vakıf çerçevesindeki spor evi projemiz ile otizmli çocukların hayal ettiğimiz eğitimi almalarını sağlama niyetindeyiz. Çalışmalarımıza Ağustos 2021 tarihinden itibaren başladık. Çok güzel ilerliyoruz, her gün başarılara tanıklık ediyoruz. Benim oğlum örneğin masa tenisine başladığında raketi eline bantla yapıştırarak tutturuyorduk. Çünkü otizmli çocukların dikkat becerileri çok zayıf, fakat şimdi oğlum hocasıyla birlikte karşılıklı olarak masa tenisi oynayabiliyor. Bunlara tanıklık etmek diğer annelerinde bu mutluluğu, heyecanı yaşamasına vesile olmak bizim için hakikaten çok kıymetli” dedi.

"Otizmin tek çaresi eğitim"

Amaçlarının bu hizmeti Elazığ’a ve çevre illere taşımak olduğunu da belirten Alimoğlu, "Annelerin ve babaların bizim düştüğümüz hatalara, yanlışlara düşmemesi ve bizim geçtiğimiz yollardan daha doğru ilerleyebilmeleri. Aileler çocuklarından dolayı yaralı olunca bu yolda karşımıza kötü niyetli insanlar çıkabiliyor. Otizmin tek çaresi eğitim, bu eğitimde masa başı eğitimin yanı sıra çocukların hareket becerilerine, vücut alan farkındalığının sağlandığı doğru eğitim metotları ile ilerlemeleri hakikaten sonuç elde etmemizi sağlıyor. Bu hizmetin her otizmli çocuğa ulaşmasını istiyoruz. Bu noktada herkesten de farkındalık ve duyarlılık bekliyoruz" diye konuştu.

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