Evlat nöbetine bir aile de Gaziantep’ten katıldı

Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır il binası önünde başlattığı oturma eylemi, bin 167 gündür kararlılıkla devam ediyor. Ailelerin direnişine bir aile de Gaziantep’ten katıldı.

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin 3 Eylül 2019’da HDP Diyarbakır il binası önünde başlattığı oturma eylemi bin 167’nci gününde devam ediyor. Ailelerin direnişine Gaziantep’ten bir ailenin daha katılması ile sayı 330’a yükseldi. İddiaya göre 2013 yılında 22 yaşındayken Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuduğu dönemde dağa kaçırılan İzzet Akhan’ın engelli olan babası Rüstem, annesi Gülizar ve kardeşi Abdurrahman Akhan da HDP önündeki eyleme katıldı. Evladına çağrıda bulunan anne Gülizar Akhan, kendisini tedavi edecekken dert yüklediğini söyledi. Akhan, “İzzet 22 yaşında kayboldu, tıp okuyordu, 2 yıl oraya gitti, sonra ortadan kayboldu. 2013’te okulun tatil olmasına 20 gün kala haber geldi, oğlum yok. Nasıl oldu biliyoruz. Dağ kısmına Irak’a babasıyla beraber gittik, araştırdık bulamadık eve geri döndük. Oğlum özlemine artık dayanamıyoruz. 10 yıldır ayrıyım, gece gündüz çağırıyorum sesimi duymuyor. Beni ve babanı gör, kardeşini yalnız bıraktın. Senin hasretinle yanıp bittik, yarım kaldık. Vücudumuzun yarısını götürdün, gel de tamamla. Doktor olup bizi tedavi edecektin dert sahibi ettin. Kim onu elinin altına almışsa merhamete gelsinler, acılı anne ve babaları düşünsünler bıraksınlar” dedi.

Öte yandan ailenin eyleme katılımından sonra Danimarka’da yaşayan Türk vatandaşlarının haklarını savunan UID Danimarka Başkanlığı heyeti de evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti.