Evlat nöbetine 347’inci aile katıldı

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemini sürdüren aile sayısı 347’ye yükseldi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi, bin 207’nci gününde de devam ediyor. Ailelerin direnişine son olarak Erzurum’da 8 yıl önce 17 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen Ömer Sait’in babası Abdullah Yılmaz katıldı. Baba Yılmaz, 8 yıldır oğlundan haber alamadığını belirterek, oğlunun çözüm sürecinde kaybolduğunu anlattı. Yılmaz, "Oğlum çözüm sürecinde kayboldu. Örgüt tarafından kaçırıldı, bir daha da haber alamadım. Annesi hasta, oğlumuzun gelmesini bekliyor. Kimse sana bir şey yapmıyor, evine dön gel. Nasıl kandırıldığını bilmiyorum ama kandırıldı. Lise 3. sınıfa gidiyordu, çok başarılı bir öğrenciydi. Okulda birinciydi. Öğretmenleri ’Ömer Sait gibi örnek bir öğrencimiz yok, onu seviyoruz’ diyorlardı. Oğlumun eve dönmesini istiyorum. Onun yeri evidir, annesinin yanıdır" dedi.