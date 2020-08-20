banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
UEFA Avrupa Ligi'nde final zamanı: Sevilla - Inter
UEFA Avrupa Ligi'nde final zamanı: Sevilla - Inter
Yağmur sonrası İstanbul Boğazı'nda şok eden görüntü
Yağmur sonrası İstanbul Boğazı'nda şok eden görüntü
“Yatırımlarınızı tek bir araçta değerlendirmeyin“
“Yatırımlarınızı tek bir araçta değerlendirmeyin“
Hicri yılbaşı Muharrem ayı başladı mı?
Hicri yılbaşı Muharrem ayı başladı mı?

Evlat nöbetindeki anne Necibe Çiftçi’nin hikayesi yürek burktu

DİYARBAKIR’DA ÇOCUKLARININ DAĞA KAÇIRILMASINDAN HDP’Yİ SORUMLU TUTARAK 353 GÜNDÜR HDP İL BAŞKANLIK BİNASI ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ YAPAN AİLELERİN BEKLEYİŞİ DEVAM EDERKEN, BİR OĞLU DAĞA KAÇIRILAN VE DİĞER OĞLU ŞEHİT EDİLEN ANNE NECİBE ÇİFTÇİ, “TORUNUM BANA DİYOR; ‘NENE BENİM BABAMI ZALİMLER ÖLDÜRDÜ, ALLAH RIZASI İÇİN BENİM AMCAMI ZALİMLERİN ELİNDEN KURTAR’ BENDE O ZALİMLERİN ELİNDEN OĞLUMU KURTARANA KADAR BU MÜCADELEMİ SÜRDÜRECEĞİM” DEDİ.

Haberde İnsan 20.08.2020, 14:00
3
Evlat nöbetindeki anne Necibe Çiftçi’nin hikayesi yürek burktu

Diyarbakır’da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak 353 gündür HDP il başkanlık binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin bekleyişi devam ederken, bir oğlu dağa kaçırılan ve diğer oğlu şehit edilen anne Necibe Çiftçi, “Torunum bana diyor; ‘Nene benim babamı zalimler öldürdü, Allah rızası için benim amcamı zalimlerin elinden kurtar’ bende o zalimlerin elinden oğlumu kurtarana kadar bu mücadelemi sürdüreceğim” dedi.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. 3 Eylül’de başlatılan oturma eylemi 353 gününe girerken, 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden gelerek oturma eylemi yapan anne Necibe Çiftçi, bir evladının dağa kaçırıldığını bir oğlunun da terör örgütü PKK tarafından şehit edildiğini hatırlatarak oğlunun nasıl dağa kaçırıldığını ve diğer oğlunun nasıl şehit edildiğini anlattı.

Çiftçi, 353 gündür çocukları için mücadele ettiklerini ifade ederek, 3 bin yıl da sürse bu mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduklarını belirterek, "Biz bu HDP binasının önünde mücadeleye devam ediyoruz ve devamda edeceğiz. Bizim çocuklarımız zaten HDP il binasından HDP’den gidilmiş HDP ve PKK’lılar bir oldular milislerini de araya soktular, çocukları kandırarak önce HDP’ye götürdüler, ardından HDP’de PKK’ya götürüp teslim etti. Biz onun için HDP il binası önüne geldik. Biz başka binaların önüne gitmemişiz niye gitmedik, bizim çocuklarımızı onlar almadılar bizim çocuklarımız HDP binasından götürdü” diye konuştu.

“Ben oğlumu ve o zalimlerin elinden kurtaracağım”

Dağa kaçırılan oğlu Rojhat’ın amcasının oğlu ile birlikte 2015 Eylül ayının 15’inde parka gittiğini belirten anne Çiftçi, “Çocuklar parkta 2- 3 kişi yanlarına gelmiş çay ısmarlamışlar. çay içmişler o çaydan sonra çocuklar kendinden geçmiş o çocukları almışlar akşam üzeri bir sarı taksiye bindirip götürüp dağda PKK’ya teslim etmişler. Sonra çocuğum kayboldu bir ay üstünden geçmeden ben ve diğer oğlum Sami Çiftçi kalkıp peşinden gittik. PKK’nın kamplarına gidip dolaştık. Hangi kampa gittikse bize dediler. Bu sırada diğer çoğumda benimde yanımdaydı. Yanımda bulunan çocuğumda onlara, ‘Nasıl bir devlet bir çocuğu ya da kişiyi yakalarsa nerede olduğunu söylüyor. Bizde gidip o çocuğu görüyoruz. Ama siz bizlerin çocuklarını kaçırıp sonrada kayıp ettiriyorsunuz’ diyerek tepkisini gösterdi. Ondan sonra biz geri döndük. Aradan 2 yıl geçtikten sonra 2017 Temmuz ayının 22’sinde gece yarısı PKK’lılar bizim bulunduğumuz eve geldiler. Önce elektrikleri kestiler, ardından Sami Çiftçi’yi zorla evin içerisinden çıkarıp ahıra götürüp elini ve gözlerini bağladıktan sonra insafsızca şehit ettiler. Benim bir ciğerim vardı o ciğerimi ikiye böldüler. Hem bir oğlumu dağa kaçırıp mağaralara mahkum ettiler, hem de gelip diğer oğlumu şehit ettiler. Şimdi benim torunum bana diyor; ‘Nene benim babamı zalimler öldürdü, Allah rızası için benim amcamı zalimlerin elinden kurtar’ diyerek bana sitemde bulunuyor. Ama inşallah Allah’ın izniyle devletin gücüyle ben diğer çocuğuma kavuşacağım ve o zalimlerin elinden kurtaracağım” şeklinde konuştu.

“Oğlum Rojhat senin kardeşini devlet öldürmedi PKK’lılar öldürdü”

Eyleminde kararlı olduğunu ve oğlunu PKK’dan alıncaya kadar sürdüreceğini belirten acılı anne Necibe Çiftçi, “Eylemimiz 3 bin yılda giderse ben buradan gitmeyeceğim. Ben evladımı onlardan almadan buradan gitmeyeceğim. Çünkü onlar bana çok zarar verdiler. Bir oğlumu dağa kaçırdılar, diğer oğlumu da şehit ettiler. Ben buradan sizin aracılığınızla da çocuğuma çağrıda bulunuyorum. Rojhat oğlum, Allah rızası için geri dön. Bak senin kardeşin HDP-PKK tarafından öldürüldü. Oğlum Rojhat sana diyorlar senin kardeşini devlet öldürmüş. Ama senin kardeşini devlet öldürmedi PKK’lılar öldürdü. Ben senin annenim her şeyi ben biliyorum geri dön yeter artık” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner378
24°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 20 Ağustos 2020
İmsak 04:37
Güneş 06:12
Öğle 13:13
İkindi 16:59
Akşam 20:03
Yatsı 21:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25