Evlat nöbetindeki ailelerden Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı’na fidan desteği

Diyarbakır’da evlat nöbetindeki aileler, şehitlerin adını taşıyan 10 bin fidanlık Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı’na 251 fidan desteğinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanlığı, Kırklar Dağı mevkiinde bulunan 210 dönüm arazi üzerinde şehitlerin adını taşıyan 10 bin fidanın yer alacağı Dr. Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı’nı oluşturmuştu. Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde olan aileler de 251 ceviz ve badem fidanı ile hatıra ormanındaki ağaçlandırma çalışmasına destek verdi. Fidanlar MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp’a teslim edildi.

Aileler adına konuşan Süleyman Aydın, evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı’na karınca kararınca aralarında fidan satın alarak destekte bulunduklarını söyledi. Aydın, hayırlı uğurlu olması dileğinde bulunarak, “Bu fidanlar sadece bizim için değil, tüm Diyarbakır halkı içindir. Diyarbakır halkı olarak hatıra ormanı yapılmasından çok memnun olduk” dedi.

MHP İl Başkanı Kayaalp ise fidanlar için ailelere teşekkür ederek, “Bu fidanlar inşallah Devleti Bahçeli ormanında ağaca dönüşecek. Onlarca Diyarbakırlı evlatlarımız, ailelerimiz bu ağaçların gölgesinde bu ağaçların meyvesinden yararlanacak. Bu ağaçlar uzun süre hizmet edecek. Her fidana bir şehidimizin ismini vereceğiz” diye konuştu.