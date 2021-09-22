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Evlat nöbetindeki aileler Vali Demirtaş ile bir araya geldi

Diyarbakır’da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve yaklaşık 750 gündür oturma eylemlerini sürdüren aileler, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.

Haberde İnsan 22.09.2021, 13:52
Evlat nöbetindeki aileler Vali Demirtaş ile bir araya geldi

Diyarbakır’da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve yaklaşık 750 gündür oturma eylemlerini sürdüren aileler, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.

15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için 9 Eylül 2019’dan beri eylemini sürdüren Süleyman Aydın, 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemini sürdüren Celil Begdaş, Gara şehidi Vedat Kaya’nın babası Şeymus Kaya eşi ile birlikte Vali Demirtaş ile bir görüşme gerçekleştirdi. Vali Demirtaş, "Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan aileler valiliğimizi ziyaret etti. Rabbim bütün ailelerimizin evlatlarına kavuşmasını nasip etsin. Devlet olarak ailelerimizin yanındayız ve acılarını paylaşıyoruz. Evlat nöbeti tutan bütün ailelerimize sabır dileklerimi ve selamlarımı iletiyorum" dedi.

Aileler görüşmede çocukları için verdikleri mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.

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