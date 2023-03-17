Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP ve PKK’dan almakta kararlı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin Diyarbakır’da HDP il binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı şehirlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 291 gündür kararlılıkla sürüyor. 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun Arslan için oturma eylemine devam eden anne Aydan Arslan, bin 291 gündür burada olduklarını ve kızını almadan gitmeyeceğini söyledi. Kızının kandırılıp zorla dağa götürüldüğünü belirten Arslan, "4 yıldır burada mücadelemize devam ediyoruz. Evladım için buradayım. HDP tarafından kaçırıldı, dünya gözüyle onu görüp kavuşmak istiyorum. Aysun, eğer beni görüyor veya duyuyorsan geri dön. Hastayım, ne olur dünya gözüyle göreyim, geri dön” dedi.