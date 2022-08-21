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Evlat nöbetinde olan anne, 30 yıldır dağda olan oğluna seslendi

Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Hatun Yüceyurt, 30 yıldır dağda olan oğluna “teslim ol” çağrısında bulundu.

Haberde İnsan 21.08.2022, 15:02
Evlat nöbetinde olan anne, 30 yıldır dağda olan oğluna seslendi

Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Hatun Yüceyurt, 30 yıldır dağda olan oğluna “teslim ol” çağrısında bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi, 1084’üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Hatun Yüceyurt, çocuğuna kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi. Yüceyurt, “Oğlum için buradayım. Oğlum için buradan gitmeyeceğim. Gelene kadar buradayım. Şu an yaşıyorsa 44 yaşında. Aileleri gördüm ve bende bu ailelere katılıp yanlarına geldim. Oğlum Serdar neredeysen gel. Bende yaşlandım. Devletimize teslim ol. Devletimiz çok güzel, vatanımıza teslim ol. Hasretlik bitsin oğlum, yeter. 30 senedir artık çekemiyorum. Yaşlandım, seni görmeden belki ölürüm” ifadelerinde bulundu.

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