Evlat mücadelesi veren baba: “Biz ağlarken HDP’liler düğün yapıyor”

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Van’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, 27 Şubat 2021 yılından bu yana her hafta partinin il başkanlığı binası önünde eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 32’yi bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya geldi. Ellerindeki dövizlerle yürüyüş yapan anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı. Eylem sırasında cama çıkan HDP’liler ise müzik açtı.

“Müziğe artık müsaade etmesinler”

PKK tarafından oğlu Kenan’ın 5 yıl önce kaçırıldığını ifade eden Fevzi Yağmur, ömrünün sonuna kadar evlat mücadelesini sürdüreceğini belirtti. Eylem sırasında HDP’lilerin müzik çaldığını belirten Yağmur, “Bu HDP’liler bir yerlerden destek alıyor. Biz buraya düğüne değil, kendi çocuklarımız için geldik. Biz ağlarken, HDP’liler düğün yapıyor. Bu müziğe artık müsaade etmesinler. Acımız boğazımıza geldi ve artık bu müziğe tahammülümüz kalmadı” diye konuştu.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Gevaşlı Yunus’un annesi Güleser Alkan ise 8 yıldır kaçırılan evladına kavuşmak istediğini söyledi. Hasta olduğunu ve yıllardır gözleri yolda oğlunu beklediğini ifade eden Alkan, “8 yıldır oğlumun yolunu gözlüyorum. Hastayım, gelip bana yetişsin. Yıllardır gözümüzde yaş bitmiyor. Oğlumu istiyorum. Oğlum gelsin” şeklinde konuştu.