Evlat hasreti çeken ailelerden Ekrem İmamoğlu’na tepki

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 776. gününde devam ediyor. Direnişteki aileler dün Diyarbakır’a bir açılış için gelen CHP’li Ekrem İmamoğlu’na tepki göstererek, kendilerini görmezden geldiğini söyledi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 776. gününde de sürüyor. Diyarbakır’da 5 Mayıs 2019’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Yusuf için 3 Eylül 2019’da HDP binası önüne gelerek 775 gündür oturma eylemini sürdüren baba Celil Begdaş, Diyarbakır’a bir açılış için gelen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu kendilerini ziyaret etmediği için kınadı. Begdaş, “5 Mayıs 2019’da oğlum HDP tarafından bu kapıda götürüldü. Benim oğlum bu binadan gitti, montu ve kimliği burada çıktı. Geçen yıl seçim ziyaretine gelen İmamoğlu, bekledik ki bu aileleri ziyarete gelecek ama gelmedi. Bu yıl tekrar dün geldi, tekrar bekledik ama halktan kaçtı. Demek ki o da HDP ile beraber, HDP ve CHP aynı. Onlarda biraz vicdan olsaydı gelirdi bu anne ve babaların feryadını duyardı. Biz burada 2 yıl hastalık ve yağmur demeden bekliyoruz. Ne yazık ki herkes geldi onlar gelmedi. Ben burada onları kınıyorum. Dört tane ağaç için dünyayı yıktılar, söz konusu bizim çocuklarımız olunca kulaklarını ve gözlerini kapattılar. Halk için demokrasiyi savunuyorlardı, biz insan değil miyiz? Buraya gelip bu anne ve babaları 5 dakika dinleyemez miydi? Ne yazık ki gelmedi, gelmesin de, biz bundan sonra istemiyoruz onları. Bizim desteğimiz yeter bize, bizim çocuklarımız gelmeyene kadar kalkmayacağız buradan. Oğlum duyuyorsan kaç gel, senin bütün arkadaşların geldi, sen gelmeyene kadar biz buradan kalkmayacağız” dedi.