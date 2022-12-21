Evlat direnişindeki aile sayısı 346’ya yükseldi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır annelerinin HDP il binasının önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır’a 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden gelip oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 206’ncı gününde kararlılıkla devam ediyor. Evlat nöbetindeki direnişe Erzurum’dan bir ailenin daha katılmasıyla sayı 346’ya yükseldi. Erzurum’dan Diyarbakır’a gelerek oturma eylemine dahil olan Niyazi ve Zahide Kaplan çifti, oğulları Barış Kaplan’ın 18 yaşındayken İstanbul’dan dağa kaçırıldığını söyledi. Evladının lokantada çalıştığı esnada HDP ve PKK tarafından kandırılıp dağa kaçırıldığını belirten Niyazi Kaplan, “Oğlum 2015 yılında dağa kaçırıldı. Evladım İstanbul’a lokantada çalışmaya gitmişti. Orada oğlumu kandırıp dağa kaçırdılar. Oğlum eğer beni duyuyorsan gel devletimize teslim ol. HDP ve PKK seni kandırıp dağa kaçırdı. 8 senedir senin hasretini çekiyoruz. Devletimiz çok şükür güçlüdür. Devletimiz çok şükür arkamızda duruyor” dedi.

Anne Zahide Kaplan ise gazetecilere Kürtçe açıklamalarda bulunarak, evladına "teslim ol" çağrısında bulundu.