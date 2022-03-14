banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Altın fiyatları nereye gidiyor?
Altın fiyatları nereye gidiyor?
İstanbul'da Kar ve soğuk devam edecek!
İstanbul'da Kar ve soğuk devam edecek!
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Benzin ve motorine bu kez büyük indirim geliyor!
Benzin ve motorine bu kez büyük indirim geliyor!

Evladının tehditleriyle yaşayan anne, ölüm korkusuyla parkta kalıyor

Adana’da okul müdür yardımcısını bıçaklayıp serbest kalan, kendisine de silah sıkıp tehditler savuran evladının hapse girmesini isteyen kadın, “Bu çocuğun psikolojik tedavi görmesi gerekiyor. Önüne gelene saldırıyor. Kıyafetlerim yanımda sokaklarda geziyorum ölüm korkusuyla. Alın bu çocuğu cezaevine atın” dedi.

Haberde İnsan 14.03.2022, 10:12
Evladının tehditleriyle yaşayan anne, ölüm korkusuyla parkta kalıyor

Adana’da okul müdür yardımcısını bıçaklayıp serbest kalan, kendisine de silah sıkıp tehditler savuran evladının hapse girmesini isteyen kadın, “Bu çocuğun psikolojik tedavi görmesi gerekiyor. Önüne gelene saldırıyor. Kıyafetlerim yanımda sokaklarda geziyorum ölüm korkusuyla. Alın bu çocuğu cezaevine atın” dedi.

2016 yılında özel bir dershanede girdiği Seviye Belirleme Sınavı’nda 500 tam puan alan ve derslerinde çok iyi olan D.K.’nın (17) hayatı bir anda kabusa döndü. Önce trafik kazası geçirip sağ bacağına 10 platin ile 4 çivi takılan çocuk, ardından içtiği sahte rakıyla ölümden döndü.

Daha sonra da arkadaş kurbanı olan genç, okulu bıraktı. Annesi İlkay Kayam’ın çabalarına rağmen okula gitmeyen D.K., sürekli kavga edip annesini de tehdit etmeye başladı. Geçen ay ise D.K., kendisini okula almadığı iddiasıyla özel bir okulun müdür yardımcısını bıçakladı. Gözaltına alınan genç, daha sonra yaşı küçük olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Annesi uzaklaştırma kararı aldırdı

Ardından merkez Çukurova ilçesindeki evine giden genç, kendisine motosiklet almadığı iddiasıyla annesine silahla ateş edip tehditler savurdu. Komşuların polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, D.K.’yı gözaltına aldı. Savcılıkta ifade verdikten sonra D.K., serbest kalırken anne İlkay Kayam da evladı hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Geçen hafta Perşembe günü de uzaklaştırma kararı olmasına rağmen D.K., eve 2 silah getirip annesine bıraktı. Anne Kayam da Cuma günü silahları polise götürüp teslim etti. Bunun üzerine D.K. da annesini tehdit etti. Ölüm korkusuyla parklarda kalan genç kadın, şimdi evladının cezaevine girmesini ve psikolojik tedavi görmesini talep etti.

2019’da okumak istediğini söylemişti

Öte yandan, 6 Kasım 2019’da D.K.’nın İhlas Haber Ajansı’na verdiği röportajda da okumak istediğini söylemesi dikkat çekti. O dönem bilgisayar mühendisi olmak istediğini belirten D.K., şu ifadeleri kullanmıştı:

"Seviye Belirleme Sınavı’nda 500 tam puan aldım. Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum ama imkanlar el vermiyor. Yetkililer sesimi duysun, beni güzel bir okula yerleştirsinler. Okumak istiyorum.”

Yaşı küçük diye tutuklanmıyor

Anne İlkay Kayam, oğlunun kendisine silah sıktığını, bu sebeple de uzaklaştırma kararı aldığını belirterek, “Geçen ay eve geldi bana 2 el ateş etti ve polise haber verdim. Ardından evladımdan koruma kararı aldım. Onun ardından da özel bir okulun müdür yardımcısını bıçakladı. 1 gün sonra yine eve geldi ve yine olay çıkarttı. Sürekli ben karakola gidiyorum. En sonunda beni vuracak. Bana attığı tehdit mesajları da var. Hepsini karakola veriyorum ama çocuk hiç tutuklanmıyor. Yaşı küçük deniliyor ve gönderiliyor” diye konuştu.

Oğlunun cezaevine girmesini isteyen anne İlkay Kayam, şunları söyledi:

"Devletten yardım bekliyorum. Bu çocuk alınsın, psikolojik tedavi görmesi gerekiyor. Önüne gelene saldırıyor. Savcıya yalvardım, ‘bu çocuk önüne gelene saldırıyor, canlı bir bomba geziyor’ dedim. Savcı da yaşı küçük diye bir şey yapamayacağını söyledi. O zaman 18 yaşına geldiğinde gelip benim kafama sıksın. Ben ne yapacağımı şaşırdım.”

"500 tam puanlı çocuktu"

Evladının 4 sene önce çok zeki ve çalışkan olduğundan bahseden anne Kayam, “Bu çocuk 2016 yılında özel bir dershanede girdiği Seviye Belirleme Sınavı’nda ise 500 tam puan alan ve derslerinde çok iyi olan bir çocuktu. Bir motosiklet kazası geçirdi ve bu hale geldi. Şuanda halen motosiklet istiyor. Eve silah getiriyor, mermi getiriyor. Birde sürekli tehdit ediliyorum ben. Kime gideyim, kimden yardım isteyim” dedi.

Evladı hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen oğlunun eve silah getirdiğini öne süren Kayam, “Perşembe günü eve silah getirdi. ‘Bu silahlara bir şey olursa kafana mermiyi yersin’ dedi. Sonra da evden çıktı gitti. Silahları ben 1 gün sonra karakola götürüp teslim ettim. Şimdi beni sürekli tehdit ediyor. Evden çıktım parkta kalıyorum. Kıyafetlerim de yanımda sokaklarda geziyorum ölüm korkusuyla. Gideceğim yer yok çünkü. Alın bu çocuğu cezaevine atın. Önüne gelene saldırıyor ve yaşı küçük olduğu için ceza almıyor. Bunun da farkında” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 28 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 28 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Sivasspor 29 37
13. Kasımpaşa 29 35
14. Galatasaray 28 35
15. Antalyaspor 28 35
16. Giresunspor 28 32
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 27 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19