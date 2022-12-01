Evladı için bin 186 gündür eylemde

Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti, bin 186 gündür HDP Diyarbakır il binasının önündeki çadırda kararlılıkla devam ediyor.

Terör örgütü mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 186’ncı gününde devam ediyor. Oğlu Aziz’in 8 yıl önce Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen Güzide Demir, evladı gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini belirtti. Çocuğuna hasret kaldığını ve oğlunu HDP’den istediğini ifade eden anne Demir, “4 yıldır biz burada eylemdeyiz. Çocuklarımız gelmeden buradan gitmeyeceğiz. Benim oğlumu bana versinler, ne istediler. HDP kaçırıp kandırdı. Oğlum neredeysen güvenlik güçlerine teslim ol, devletimiz büyük bir devlet, ceza vermeyecek. Kucak açmış bekliyoruz” dedi.