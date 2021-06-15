Evinin 15 metrekarelik odasında yaptığı antrenmanlarla Avrupa’da şampiyon oldu

Bursalı vücut geliştirici pandemi döneminde spor salonlarının kapalı olması sebebiyle spor salonuna çevirdiği evinin 15 metrekarelik odasında çalışarak Sırbistan’da şampiyonlar şampiyonu oldu.

Ege Üniversitesi Spor Akademisi mezunu olan Semih Topçu, 2008 yılında vücut geliştirme sporuyla tanıştı. Bu sporu çok seven Topçu, gösterdiği başarılarla millî takıma seçilmeyi başardı. Aynı zamanda da antrenör olarak görev yapıyor. Bu zamana kadar yurt içi ve yurt dışında 8 kupa kazanan Semih Topçu, Sırbistan’da tertip edilen ’elite procard’ yarışmasına pandemi döneminde spor salonlarının kapalı olmasından dolayı evinin 15 metrekarelik odasında hazırlandı. 15 metrekarelik odada 7 ay boyunca spor yapan millî sporcu, 100 kilo bodybuilding sıkletinde genel bütün bodybuilding sıkletlerinin şampiyonlar şampiyonu ve bütün kategorilerin birincisi olmayı başardı. Bu başarıları 15 metre karelik odasında zor şartlarda idman yaparak kazanan Topçu, herkesin takdirini kazandı.

Vücut Geliştirme Federasyonuna bağlı millî sporcu olduğunu ifade eden Semih Topçu, "13 yıldır vücut geliştirme sporuyla ilgileniyorum. Aynı zamanda Ege Üniversitesi Spor Akademisi mezunuyum. Vücut Geliştirme Federasyonu Yönetim Kurulu üyesiyim. Müsabakalara katılan, düzenli bir şekilde spor hayatı devam eden biriyim. Vücut geliştirme sporuna 2008 yılında başladım. Kendimi tamamen bu işe verdim. Yurt içi ve yurt dışında 15 müsabakaya katıldım. Bazıları millî takımla oldu, bazıları ferdî oldu. Türkiye şampiyonluklarım ve şampiyonlar şampiyonluklarım var. Yurt dışında derecelerim var. En son Sırbistan’da düzenlenen müsabakada turnuvanın en değerli sporcusu ve profesyonel anlamda şampiyonluk ve ayrıyeten şampiyonlar şampiyonluğu unvanı kazandım. Bu şampiyona Sırbistan’da düzenlendi. 100 kilo üzeri sıkletinde şampiyon oldum. Bu vücut geliştirmenin en üst sıkleti olarak geçiyor. Şampiyon olduktan sonra bütün kategorilerde şampiyonlar şampiyonu oldum. Yılın en değerli sporcusu seçildim" dedi.

Pandemi dönemiyle birlikte spor salonlarının kapandığını belirten Topçu, "Bizim gibi profesyonel anlamda bu sporla ilgilenen arkadaşlarım gibi spor salonlarına gidemedim. Ben de evimin bir odasını spor odası yaptım. Sırbistan’da düzenlenen yarışmaya evim odasında oluşturduğum spor odasında hazırlandım. Bu hazırlık kısıtlı imkanlar ve zorluklarla geçti. 7 ay boyunca evimde spor yaptım. İmkânsızlıklar bazen bizi kamçılıyor. Bu kısıtlı imkânlarla bir şeyler başarabilmeyi, birilerine örnek olabilmeyi, alttan gelen yeni nesle bütün zorluklara rağmen bu sporu yapabileceklerini göstermek için kendimi motive ettim ve bu sporu ileriye taşımak için elimden gelen fedakârlığı gösterdim. Rabbim de nasip etti, güzel bir başarı elde ettim. Türkiye’de çok sayılı procard sporcusu var, hatta bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar. Genç yaşımda bu pro lisansı alabilme imkânına sahip oldum. Asıl mücadelemin bundan sonra başladığımı biliyordum. Bu kazandığım kupa büyük organizasyonlara katılma biletiydi. Bundan sonra alttan gelecek nesle biraz daha farklı yollar açabilir. Tecrübelerimi aktarabilmek adına elimden gelen çabayı göstereceğim. Şu âna kadar 9 tane kupa kazandım. Şampiyona öncesi son 2,5 ayımı günde çift antrenman yaparak ve günde 5 saat çalışarak geçirdim. Bundan sonraki hedefim bir üst ligde şampiyon olmak. Bunun için çalışıyorum" şeklinde konuştu.