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Evine aldığı yavru sincabı biberonla besliyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Salih Ötken isimli vatandaş, evine aldığı yavru sincabı evladı gibi biberonla besliyor.

Haberde İnsan 26.10.2021, 09:09
Evine aldığı yavru sincabı biberonla besliyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Salih Ötken isimli vatandaş, evine aldığı yavru sincabı evladı gibi biberonla besliyor.

İlçenin Yeşildere Mahallesi’nde yaşayan yerel sanatçı Salih Ötken, köye döndüğü sırada yolda bulduğu yavru sincabı alarak evine götürdü. Yavru sincabı biberon ve marketten aldığı sütle besleyen 2 çocuk babası Ötken, evin maskotu olan sincabı çocuklarıyla beraber yıkayarak kurutuyor. Yavru sincabı evin bir ferdi olarak gördüklerini ve ‘Lona’ ismini verdiklerini dile getiren Salih Ötken, “Yolda bulduğum sincabı eve getirdim. Eczaneden aldığı biberonla süt vererek besliyorum. Çocuklarım çok sevdi. Evin bir ferdi gibiymiş gibi ona özen gösteriyorlar. Biberonla süt veriyoruz ve 2 günde bir banyosunu yapıyoruz” dedi.

4. sınıf öğrencisi Esma Ötken de sincabı çok sevdiklerini belirterek, “Özenle besliyoruz ve banyosunu da yapıyoruz. Geldiğinden beri çok alıştık. Artık o ailemizin küçük bebeği. O babamızın en güzel hediyesidir. Benle kardeşim çok sevdik. Sincabımız uykuyu çok seviyor biz de her gün kendi imkânlarımızla yaptığımız sobanın yanında yaptığımız yere bırakarak uyumasını sağlıyor” diye konuştu.

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