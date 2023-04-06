Evin içindeki türbe Ramazan’da ilgi odağı oldu

Bursa’daki bir evin içinde bulunan türbe, Ramazan aylarında ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Kimi evlenmek, kimi iyi bir iş, kimi ise bebek sahibi olmak için dua ediyor.

’Evliyalar ve sultanlar kenti’ olarak da anılan Bursa’da bir evde bulunan türbe dikkat çekiyor. Uludağ’ın eteklerindeki Molla Fenari Mahallesi’nde bulunan Tezveren Dede Türbesi yıllardır vatandaşların ziyareti ile dolup taşıyor. İçinde ev de bulunan türbe, Ramazan aylarında ise iki katı misafir ağırlıyor.

Fatih Sultan Mehmet zamanında lokman hekim olarak yaşadığına inanılan, Tezveren Dede olarak bilinen zatın şerefli ismi Şeyh Ataullah’tır. Türbesi, 1900’lü yılların başında bir aile tarafından yapılan evin içinde kalmış. Soyadı kanunuyla birlikte ’Tezveren’ soyadını alan ailenin üyeleri, ev boşaltılana kadar burada yaşamıştır. Günümüzde, Tezveren Dede Türbesi’nin bakımını da bu evde doğan ve çocukluğuyla gençliği bu evde geçen aile üyelerinden Hayrettin Tezveren üstlenmiştir.

Özellikle Ramazan ayında şehir dışından çok sayıda ziyaretçinin akınına uğrayan türbeye gelen vatandaşlar, Tezveren Dede’nin kabri başında evlenmek, iyi bir iş, bebek sahibi olmak için dua ediyor. Bazı kadınlar ise türbe içinde Kur’an-ı Kerim okuyor. Ramazan ayında türbeleri gezdiklerini ifade eden vatandaşlar, Tezveren Dede’nin kabri başında da dua ettiklerini söyledi.