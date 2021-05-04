Evin bir odasında yaptığı tabloları sosyal medya üzerinden satıyor

Karabük’te, yaşayan Afganistanlı ressam Najeebullah Mehrzad(51), atölyeye çevirdiği evinin bir odasında yaptığı resimleri sosyal medya üzerinden sergileyip, satıyor.

Mehrzad,’’Türkler misafirperver ve sanatseverler” dedi.

Najeebullah Mehrzad, iç savaş nedeniyle ülkesini terk edip 7 kişilik ailesiyle birlikte Türkiye’ye gelerek Karabük’e yerleşti. 4 yıldır aynı mahallede yaşamını sürdüren Mehrzad, evinin bir odasını resim atölyesine çevirdi. Yeteneğini karakalem ve yağlı boya ile tuvale yansıtan Mehrzad, resimlerini sosyal medya üzerinden sergileyip, satışa sunuyor.

‘Türkler misafirperver ve sanatsever’

Najeebullah Mehrzad, “Çocukluğumdan itbaren resim yapıyorum. Yavaş yavaş ilerledim ve profesyonel oldum. Küçüklüğümde resim çizerken babam fark etti ve sonrasında beni teşvik etti. Türkler misafirperver ve sanatseverler” dedi.

Mehrzad, resimlerini internet üzerinden satışını yaptığını ve talep gördüğünü belirtti.