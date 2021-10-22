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Eve giren yılanı kadın itfaiye eri çıkarttı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir eve giren yılan, kadın itfaiye erince çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Haberde İnsan 22.10.2021, 13:55
Eve giren yılanı kadın itfaiye eri çıkarttı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir eve giren yılan, kadın itfaiye erince çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Kirkille Toki mahallesi’nde bir apartmanın zemin katındaki evlerine giren yılanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yılanı çıkarmak için çalışma başlattı. Safranbolu Belediyesinin kadın itfaiye eri yılanı yakalayarak doğaya bıraktı.

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