Evde pişirip depremzedeler için satıyorlar

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere bağış toplamak amacıyla Tekirdağ’da STK üyesi kadınlar evde yaptıkları yemeklerle dayanışma günü düzenledi. Gün sonunda toplanan para, depremzedelerin hizmetinde kullanılmak üzere AFAD’a aktarılacak.

Tekirdağlı kadınlar, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremin yaralarını sarmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sivil toplum kuruluşu (STK) üyesi kadınlar, evlerinde yaptıkları çeşitli yiyecek ve içecekleri Hasan Ali Yücel Meydanı’nda stant kurarak satmaya başladı. Kurulan stantlara vatandaşlar da yoğun ilgi göstererek alışveriş yapmaya çalıştı. Depremzedeler için Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen günün sonunda kazanılan para, depremzedelerin hizmetinde kullanılmak üzere AFAD’a aktarılacak.

Satış stantlarının başında bulunan kadınlardan Burcu Kahveci, deprem yaralarının hep birlikte sarmaya çalıştıklarını ifade ederek, "El birliğiyle destek olmaya çalışıyoruz. Güzel ikramlıklarımız var. Ev hanımları arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bütün ev hanımları beraber bu ürünleri yaptık" dedi.

Başka bir stantta bulunan Saliha Babacan Sercan ise, "Biz de burada yerimiz aldık. İnşallah güzel bir şekilde toparlayabiliriz. Deprem bölgesine ne kadar para gönderebilirsek o kadar mutlu olacağız. Elimizden bu kadarı geliyor. Onu yapmak adına biz de buradayız. Arkadaşlarımız, eş dost herkes sağ olsun bir şeyler yapıp getirdi" diye konuştu.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da stantları ziyaret ederek alışveriş yaptı.