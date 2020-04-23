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‘Evde kal’ çağrıları mahyalara da yansıdı

RAMAZAN AYI ÖNCESİNDE ESKİŞEHİR REŞADİYE CAMİİ’NDE MİNARELERİN ARASINA KORONA VİRÜSE KARŞI UYARI YAPILMASI AMACIYLA ‘EVDE KAL’ YAZILI MAHYA ASILDI.

‘Evde kal’ çağrıları mahyalara da yansıdı

RAMAZAN AYI ÖNCESİNDE ESKİŞEHİR REŞADİYE CAMİİ’NDE MİNARELERİN ARASINA KORONA VİRÜSE KARŞI UYARI YAPILMASI AMACIYLA ‘EVDE KAL’ YAZILI MAHYA ASILDI.

23 Nisan 2020 Perşembe 13:42
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‘Evde kal’ çağrıları mahyalara da yansıdı

Ramazan ayı öncesinde Eskişehir Reşadiye Camii’nde minarelerin arasına Korona virüse karşı uyarı yapılması amacıyla ‘Evde kal’ yazılı mahya asıldı.

Yeni tip Korona virüs Kovid-19’a karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşlara ‘Evde kal’ çağrıları yapılmaya devam ediyor. Camiler bu Ramazan ayı kapalı olsa da, yıllardır devam eden mahya geleneği bazı camilerde sürüyor. Ramazan ayı dolayısıyla bu geleneğin sürdüğü Eskişehir Reşadiye Camii’ndeki minarelerin arasında ‘Temizlik imandadır. Evde kal’ yazılı mahya asıldı. Eskişehir Müftülüğü’nün talebi üzerine mahyayı yapan Ahmet Namık Akdoğan, vatandaşları bu şekilde uyardıklarını ifade ederken, “Bir haftada tamamlandı. Korona virüsten dolayı ‘Evde kal’ çağrılarını mahyada da belirttik. Vatandaşlarımızı Korona virüsüne karşı bu şekilde uyarılmış olduk” ifadelerini kullandı.

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