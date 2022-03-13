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Ev satın almak istedi, elinde imzaladığı boş senetle kaldı

Antalya’da 87 bin TL’ye anlaştığını iddia ettiği 1+1 ev için verdiği peşinat sonrası kalan 2 bin 600 TL için iki ayrı boş senedi imzalayan Yaşar İnce, karşısına 114 bin TL’lik borç gelince neye uğradığını şaşırdı. Dolandırıldığını düşünüp hiç giremediği evini başka bir kişiye 82 bin liraya satan İnce, mahkemeye taşıdığı olayda karşı tarafın serbest bırakılmasıyla ikinci bir şok yaşadığını söyledi. İnce, "Karşı taraf üç kişiydi, ben tek. Mahkemede doğruları söylemediler, üç yanlış bir doğruyu götürdü" dedi.

Haberde İnsan 13.03.2022, 11:47
Ev satın almak istedi, elinde imzaladığı boş senetle kaldı

Antalya’da 87 bin TL’ye anlaştığını iddia ettiği 1+1 ev için verdiği peşinat sonrası kalan 2 bin 600 TL için iki ayrı boş senedi imzalayan Yaşar İnce, karşısına 114 bin TL’lik borç gelince neye uğradığını şaşırdı. Dolandırıldığını düşünüp hiç giremediği evini başka bir kişiye 82 bin liraya satan İnce, mahkemeye taşıdığı olayda karşı tarafın serbest bırakılmasıyla ikinci bir şok yaşadığını söyledi. İnce, "Karşı taraf üç kişiydi, ben tek. Mahkemede doğruları söylemediler, üç yanlış bir doğruyu götürdü" dedi.

Antalya’da yaşayan turizm çalışanı Yaşar İnce (38), 2017 yılında ev almaya karar verdi. İnternetten ilanlara bakan İnce, iddiaya göre 1+1 odalı 65 metrekarelik bir ev için 87 bin TL’ye karşı tarafla anlaştı. Birlikte satış için tapuya gidildiğinde İnce karşı tarafa 84 bin 400 lira elden nakit para verdi, kalan 2 bin 600 TL için ise iki ayrı senet yapıldı. Üzerinde herhangi bir tutar belirtilmeyen iki boş senedi de imzalayan İnce, yaklaşık 1 hafta sonra kalan parayı yatırdı. İnce, karşı taraftan senedin birisini aldı, diğerini ise alamadı. Bu sırada satın aldığı evde başka bir kişinin oturduğunu gören İnce, bir türlü evine giremedi. Evi satın aldığı kişinin hareket ve söylemlerinden şüphelenen İnce, tapusunu aldığı ancak hiç oturamadığı evini 82 bin TL karşılığında başka bir kişiye sattı. Aradan geçen zaman sonra İnce, icradan gelen faizleriyle birlikte 114 bin borcu görünce neye uğradığını şaşırdı. Soluğu mahkemede alan İnce, 3 yıl boyunca hukuk savaşı verdi. Karşı taraf ise evin 140 bin TL karşılığında anlaşıldığını, İnce’nin de 50 bin TL peşin verip, 90 bin TL’yi senet yaptırdığını ve bu tutarı ödemediğini ileri sürdü. Görülen davalar sonucu evi satan kişiler serbest bırakılırken, İnce’nin elinde ise imzasının bulunduğu boş senedi kaldı.

“Çok büyük boşluğuma geldi”

Hukuk mücadelesini sürdüreceğini belirten Yaşar İnce, bir anlık dalgınlıkla 2 bin 600 TL’lik iki boş senede imza attığını söyledi. İnce, “O zaman temmuz ayıydı, oruç tutuyordum ve çok büyük boşluğuma geldi. Senetleri imzaladım ama herhangi bir rakam yazmadım. Boş senede imza atmış bulundum. Evin tapusunu imzalamadan önce tapu memurunun önünde parayı teslim ettim” dedi.

“Senedin birisini alabildim”

Satın aldığı evde başka bir kişinin oturduğunu ve bu yüzden evdeki kişiyle tartışmalar yaşadığını aktaran İnce, “Evin içerisindeki şahsı çıkaracaklarını söylediler, 3 hafta geçti evin içindeki şahıs çıkmayacağını söyledi. Kavgalar başladı. 1-2 ay geçti, ev sahibi yine çıkmamakta ısrar edince karşı tarafın da konuşmaları ve tavırları şüphelendirdi. 2 bin 600 lirayı daha sonra ödedim ama senedin birisini aldım, diğerini vermediler, oyaladılar. Akabinde içerisindeki şahıstan daha önce evi satın almışlar ama onu da mağdur etmişler” ifadelerini kullandı.

“Onlardan kurtulmak için evi sattım”

Şüphelerinin artması üzerine evi satma kararı aldığını belirten İnce, “Ben bunlardan kurtulmak için 82 bin liraya evi başkasına sattım. Borçlar falan vardı, onlar düşünce elime 60 bin lira geçti. Boş imzaladığım 2 bin 600 liralık senet, bana 90 bin TL icradan faizleriyle birlikte 114 bin TL olarak geri geldi. Maaşımın 4’te 1’i icra için kesiliyor” dedi.

“Üç yalan bir doğruyu götürdü”

İnce, şahısların serbest bırakılmasına anlam veremediğini dile getirerek, şunları söyledi:

“Hakime, savcıya yanlış bilgi verdiler. Ben tek kişiyim, onlar üç kişi. Onlar üçü bir yalan söyleyince, üç yalan bir doğruyu götürdü. Onlar, ‘Satışı 140 bin TL’ye anlaştık, bize 50 bin nakit verdi, 90 bin TL senet yaptık’ dedi. Bu devirde 90 bin TL kim senet yapıp ev verir. Hele benim gibi bir insana. Üzerimde hiçbir şeyim, ödeme dayanağım yok. Buna rağmen onlar haklı görüldü beraat aldılar ve evrakta sahtecilikten farklı bir mahkemeye sevk ettiler. İtirazlarım hala devam ediyor. Adaletin tecelli etmesini istiyorum. Kötü durumdayım. Ailemden, eşimden ayrılmak üzereyim.”

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