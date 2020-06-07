Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
109237
ALTIN
375.082
DOLAR
6.7897
STERLİN
8.6698
EURO
7.7098
Evde kalan çocuklar resimleriyle özlemlerini anlattılar
Evde kalan çocuklar resimleriyle özlemlerini...
Siyam ikizleri yarın Türkiye'ye dönüyor
Cumhurbaşkanlığının girişimleriyle...
Sağlık görevlisi eldiveni balon yaptı, kaza sonrası ağlayan bebeği sakinleştirdi
Eldivenden balon yaptı
Operasyonlar sürüyor
4 PKK’lı terörist

Ev sahibi olmak için ‘umut bekleyişi’ sürüyor

TOPLU KONUT İDARESİ (TOKİ) İLE YUNUSEMRE BELEDİYESİ ORTAKLIĞIYLA YAPILAN 5 BİN 500 KONUTLUK PROJENİN BİN 500 KONUTTAN OLUŞAN 2. ETABINDA, HAK SAHİPLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANMAYAN VE BAŞVURU ÖNCELİĞİNE GÖRE 8 HAZİRAN-30 EYLÜL ARASINDA AÇIK SATIŞA SUNULACAK 219 KONUT İÇİN GECEDEN SIRAYA GİREN VATANDAŞLARIN UMUT BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR. KENDİ ARALARINDA SIRA LİSTESİ TUTAN VATANDAŞLAR SAAT BAŞI YOKLAMA YAPARAK LİSTEYİ GÜNCELLİYOR.

Ev sahibi olmak için ‘umut bekleyişi’ sürüyor

TOPLU KONUT İDARESİ (TOKİ) İLE YUNUSEMRE BELEDİYESİ ORTAKLIĞIYLA YAPILAN 5 BİN 500 KONUTLUK PROJENİN BİN 500 KONUTTAN OLUŞAN 2. ETABINDA, HAK SAHİPLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANMAYAN VE BAŞVURU ÖNCELİĞİNE GÖRE 8 HAZİRAN-30 EYLÜL ARASINDA AÇIK SATIŞA SUNULACAK 219 KONUT İÇİN GECEDEN SIRAYA GİREN VATANDAŞLARIN UMUT BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR. KENDİ ARALARINDA SIRA LİSTESİ TUTAN VATANDAŞLAR SAAT BAŞI YOKLAMA YAPARAK LİSTEYİ GÜNCELLİYOR.

07 Haziran 2020 Pazar 15:49
7 Okunma
Ev sahibi olmak için ‘umut bekleyişi’ sürüyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Yunusemre Belediyesi ortaklığıyla yapılan 5 bin 500 konutluk projenin bin 500 konuttan oluşan 2. etabında, hak sahipliği sözleşmesi imzalanmayan ve başvuru önceliğine göre 8 Haziran-30 Eylül arasında açık satışa sunulacak 219 konut için geceden sıraya giren vatandaşların umut bekleyişi sürüyor. Kendi aralarında sıra listesi tutan vatandaşlar saat başı yoklama yaparak listeyi güncelliyor.

Toplu Konut İdaresi ile Yunusemre Belediyesi ortaklığıyla yapılan projenin bin 500 konuttan oluşan 2. etabında da sona yaklaşıldı. Hak sahipliği sözleşmelerinin tamamlandığı projede sözleşme imzalanmayan 2. etap 1. kısımda yer alan; 1+1 7 adet, 2+1 10 adet, 3+1 61 adet, 2. etap 2. kısımda 1+0 4 adet, 1+1 12 adet, 2+1 21 adet, 3+1 104 adet konut, ön şartsız, kurasız, başvuru önceliğine göre 8 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında açık olarak satışa sunulacak. Manisa’nın en önemli projeleri arasında yer alan 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Projesi için vatandaşların nöbetleşe bekleyişi sürüyor.

2 gün öncesinden sıraya giren vatandaşlar 8 Haziran tarihinde başlayacak başvurular için banka önünde kuyruk oluşturdu. Geceden banka önünde bekleyen vatandaşlar yerlerini tanıdıklarına devretti. Konut sahibi olabilmek için banka önünde bekleyen vatandaşlar, kendi aralarında geliştirdikleri yöntemle, sırada kendisi ya da bir vekili durmayan kişinin sonradan hak iddia edememesi için banka önünde seçtikleri bir vatandaşa verdikleri imzayla yarım saatte bir yoklama alıyor.

Kendisi TOKİ’den konut sahibi olduğunu ancak ağabeyi için nöbetleşe sıra beklediklerini belirten Cihan Ceyhun Devlet, “Aslında ben abim için bekliyorum. O gece bekliyor, ben gündüz bekliyorum. İkimiz paslaşarak, nöbetleşe bekliyoruz. Biz 4 kardeşiz, evimiz yok. Bana TOKİ çıktı. Şimdi de diğer abim için almaya çalışıyoruz. İnşallah ona da alabilirsek, diğer iki erkek kardeşim için başvuru yapacağız” dedi.

Bekleyişin zor olduğunu belirten Devlet, “Zor oluyor ama burada kardeşlerimiz de var. Onlarla muhabbet ediyoruz. Burada herkes aynı kaderi yaşıyor. Aynı kaderde insanlarız. Muhabbet içerisinde, çaylarımızı, kahvelerimizi içiyoruz. Bir yandan da korona virüs nedeniyle sosyal mesafeye de dikkat ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşları listeye alıyoruz ve saat başı da yoklama yapıyoruz”

Listenin başında bulunan ve bekleyişe devam eden vatandaşlar için liste tutarak gönüllü yazıcılık yapan Huriye Tepeli ise, “TOKİ için geçtiğimiz haftadan beri uğraştık. Dün sabah saat 11’den beri burada bekliyoruz. Gündüz, gece nöbetleşe bekleşiyoruz. Gelen vatandaşları listeye alıyoruz ve saat başı da yoklama yapıyoruz. Ben de burada gönüllü yazıcıyım. Saat başı yoklama çektiğimizde olmayanlara işaret atıyoruz. Yarım saat sonra onların isimlerini tekrardan okuyoruz. Buradalar ise tamam, yoklarsa da ‘güle güle’ diyoruz ve bizler de üst sıralara çıkıyoruz. Ben listenin 1. sırasındayım. Bakalım nasip. İnşallah bir ev sahibi olacağız. Onun hayaliyle geldik” diye konuştu.

Projede vatandaşlara 2+1 konutlar için yüzde 25 peşinat 180 ay vade; 3+1 konutlar için ise yüzde 10, 15, 25 peşinat ile 96, 108, 120 ay vade ile ödeme imkanı sunuluyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: “Vatani görevini yapacak gençlerimizi güvenli şekilde birliklerine ulaştırıyoruz”
MSB: “Vatani görevini yapacak gençlerimizi güvenli şekilde birliklerine ulaştırıyoruz”
Beytüşşebap’ta sosyal mesafeli piknik
Beytüşşebap’ta sosyal mesafeli piknik
Yaşıtları eğlendi, o ise ekmek parası için simit sattı
Yaşıtları eğlendi, o ise ekmek parası için simit sattı
Kısıtlama bitti Bursalılar piknik alanlarına akın etti
Kısıtlama bitti Bursalılar piknik alanlarına akın etti
Hem yürekleri ağızlara getirdi hem nasihatte bulundu
Hem yürekleri ağızlara getirdi hem nasihatte bulundu
Dünyaya ambulansta ’merhaba’ dedi
Dünyaya ambulansta ’merhaba’ dedi
Termometreler 47 dereceyi gösterdi, yaşlılar sokağa çıkmadı
Termometreler 47 dereceyi gösterdi, yaşlılar sokağa çıkmadı
65 yaş üstü vatandaşlar 4. defa sokağa çıktı
65 yaş üstü vatandaşlar 4. defa sokağa çıktı
Doktor, eşinin sezaryen ameliyatını yaptı, çifte mutluluk yaşadı
Doktor, eşinin sezaryen ameliyatını yaptı, çifte mutluluk yaşadı
Gönül Mimarları İnisiyatifinden Türkiye’nin korona virüs mücadelesine teşekkür
Gönül Mimarları İnisiyatifinden Türkiye’nin korona virüs mücadelesine teşekkür
Şehit evi Türk bayrağına boyandı
Şehit evi Türk bayrağına boyandı
Bozcaada Kaymakamlığından korona virüs açıklaması
Bozcaada Kaymakamlığından korona virüs açıklaması
Beş yıldızlı otellere komşu ’Çardak Beach’ sezonu açtı
Beş yıldızlı otellere komşu ’Çardak Beach’ sezonu açtı
18 yaş ve altı gençler sokaklarda
18 yaş ve altı gençler sokaklarda
Elazığ’ın en yaşlı esnafı 85 yaşında işinin başına döndü
Elazığ’ın en yaşlı esnafı 85 yaşında işinin başına döndü
10 yıl muhtarlık yaptı, 4 bin 500 dilekçe verdi
10 yıl muhtarlık yaptı, 4 bin 500 dilekçe verdi
’Kedilerin Dedesi’ yasağın ardından hem kedilerine hem işine kavuştu
’Kedilerin Dedesi’ yasağın ardından hem kedilerine hem işine kavuştu
Yarım asır boyunca ilk kez ara verdiği mesleğine 72 gün sonra geri döndü
Yarım asır boyunca ilk kez ara verdiği mesleğine 72 gün sonra geri döndü
Bu berberde ’kişiye özel malzeme’ ile tıraş
Bu berberde ’kişiye özel malzeme’ ile tıraş
46 yıldır aralıksız sürdürdüğü mesleğine Kovid-19 nedeniyle ara vermişti
46 yıldır aralıksız sürdürdüğü mesleğine Kovid-19 nedeniyle ara vermişti

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim