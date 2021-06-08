Ev hanımlarının kekik mesaisi başladı

Ordu’da çoğunlukla açık arazide yetişen kekikler ev hanımlarınca toplanmaya başladı.

Açık arazilerde kendiliğinden yetişen ve birçok hastalığa şifa olduğu söylenen, yemeklere ise ayrı bir lezzet katan kekikler özenle toplanıyor. Ev hanımlarınca güneşte kurutulan kekikler çoğunlukla yemeklerde kullanılıyor.

Kekiği zevkle topladığını dile getiren Günay Karademir, “Çocukluk yıllarımızdan bu yana her yıl bu zamanlarda kekiği toplarım. Güneşte kuruttuğum kekikleri çoğunlukla yemeklerimde kullanırım” dedi.

Karademir, kekiğin birçok hastalığa ise şifa olduğunu sözlerine ekledi.