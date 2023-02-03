Etiyopya’da Cafer-i Tayyar Külliyesi açıldı

Türkiye’den gönüllülerin desteği ile Etiyopya’nın Kenya sınırındaki Yabello Simu beldesinde 6 yıl önce inşasına başlanan Cafer-i Tayyar Külliyesi tamamlandı. Külliyenin açılışı vesilesiyle beldede bulunan Gönüllü Öğrenme Grubu üyeleri, TİKA şubesi yetkilileri ile Etiyopya halkına yardımlarından dolayı teşekkür ziyaretleri gerçekleştirdi, yöre halkına çeşitli yardımlarda bulundu.

Etiyopya’daki Türkiye Cumhuriyeti Adisababa Büyükelçiliği ve TİKA desteği ile 22-31 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşen ziyaretlerde, eğitim faliyetleri için Habeşistan’daki müslüman kardeşlerimize çeşitli imkanlar sağlandı. Etiyopya (Habeşistan) güneyinde Kenya sınırında Yabello Simu beldesinde yeni Müslüman olmuş ve tebliğ gayreti içerisine girmiş Halime YusuF’un gayretini desteklemek için, 6 sene önce inşaatına başlanan Cafer-i Tayyar külliyesi’de tamamlandı. Müslümanların ilk hicret heyetine ithaf olunan tesisin teşekkülünü GÖGDER Başkanı Süleyman Eldemir şöyle anlattı- "Bu ismi, ilk hicret eden müslümanların reisi Cafer bin Ebî Talibe hürmeten verdik.Her yönüyle tam bir mahrumiyet bölgesi alan sınır kasabasında ailelerin, aylık geliri sadece 10 dolar civarındadır. Buraya altı yıl önce geldiğimizde 5 safhada tamamlanmasını hedeflediğimiz projenin 3. aşamasını bitirdik.İlk merhalede mescid yaptırmıştık. 2. adımda değirmen ve tebliğ merkezi kuruldu. 3. safhada ise okul ve su sarnıcı yaptırdık. İnşallah buraya öğrenci yurdu dâhil birçok sosyal tesisi daha ekleyeceğiz. Allah’ın lütfu ile o beldede son 4-5 sene içerisinde islamiyet ile şereflenenlerin sayısı arttı ve şuurlu müslüman olmaları hususunda hızlı bir gelişme yaşandı. Buna şahit olmaktan çok mutlu olduk ve Rabbimize şükrettik. Açılış öncesi Türkiye Adisababa Büyükelçiğinde TİKA, Maarif Vakfı ve Din Hizmetleri müşavirimizin de katıldığı istişare ve değerlendirme toplantısı yaptık"

Başkan Süleyman Erdemir, hem projenin gerçekleşmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti. Erdemir “Hem de ziyaretin tüm masraflarını kendileri karşılayan, daha da önemlisi zaman ayırıp bu zorlu seyahate katılan heyetimize müteşekkiriz" dedi.