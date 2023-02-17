Eşyalarını toplamak için deprem bölgesine dönen genç öğretmen korku dolu anları tekrar yaşadı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından hasarlı binalarda eşyaları bulunan depremzedeler evlerine girerek eşyalarını kurtarma telaşına düştü. Eşyalarını memleketine götürmek için oturduğu hasarlı binaya tekrar giren genç öğretmen Havva Köse, korku dolu anları tekrar yaşadı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde, 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık iki yıkıcı depremin ardından evleri yıkılan depremzedeler Türkiye’nin çeşitli noktalarına ve çadır kentlere yerleştirilirken, depremde evleri hasar gören depremzedeler de eşyalarını toplamak için deprem bölgesine geri döndü. Kahramanmaraş’ta 2 yıldır öğretmenlik yapan ve Dulkadiroğlu ilçesi 9015 nolu sokaktaki Bakdur Apartmanında tek başına yaşayan genç öğretmen Havva Köse ise babası Bülent Köse ile birlikte depremden kurtulduğu hasarlı binaya eşyalarını toplamak için tekrar girdi. Merdivenlerin çöktüğü ve duvarlarda derin çatlakların yer aldığı ağır hasarlı binaya tekrar giren Havva Köse, depremin yaşandığı gün yaşadığı korku dolu anları tekrar yaşadığını söyledi.

“Eşyalarımı almak için eve çıkarken o anı tekrar yaşadım”

Tek yaşadığını ve deprem anında sadece kedisini kurtarabildiğini söyleyen öğretmen Havva Köse, “Tek yaşadığım için çok korktum, çok zordu. Anlatılamaz. İlk sarsıntı anında kedimi kurtarabildim ve çıktım, hiçbir şey yapamadım o an. Ben çıkarken herkes çıkmıştı, aşağıda bağıranlar vardı. Ben kapının önüne dolap düştüğü için çıkamadım. Daha sonra kapıyı açtım ve indim. Neyse ki bizim apartmanımızda ölen olmadı. Şükür hayattayız da bayağı zor bir şey atlattık gerçekten, Allah kimseye yaşatmasın. Eşyalarımı almak için eve çıkarken o anı tekrar yaşadım. İnanın mecbur kaldık, çok fazla eşyam vardı. Alabildiğimizi alalım diye geldik açıkçası” dedi.

Öğretmen kızının eşyalarını toplamak için Denizli’den gelen baba Bülent Köse ise, “Ben Cuma günü kızımı bırakmaya geldim. Dönerken sabah 04.30 gibi beni aradı. ’Yollar karlı nasıl oldun?’ diye sormak için aradı sandım. ’Baba, çok büyük deprem oldu, ben iyiyim’ dedi. Ben Denizli’ye vardım sonra annesi, kardeşi apar topar buraya geldik. Yol durumundan dolayı 24 saatte gelebildik. Kızımızı götürdük, şimdi de eşyalarımızı toplamaya geldik” diye konuştu.

Öte yandan, depremzede öğretmen ve babası artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede binanın yıkılma riskine karşı evden alabildiklerini alarak hızlıca binayı boşalttı.