Esnaftan gülümseten çay tarifesi

Samsun’da bir esnaf, müşterilerin çay isteme söylemine göre yaptığı çay fiyatlandırması görenleri gülümsetti.

İlkadım ilçesinde kafe işleten Murat Şen isimli esnaf, müşterilerinin çay isteme şekline göre fiyatlandırma yaptı. "Çay taze mi?" 10 TL, "Çay ver" 8 TL, "Çay gönder" 7 TL, "Çay versene" 6 TL, "Çay alabilirim" 5 TL, "Çay verir misin?" 4 TL, "Murat Bey müsaitseniz çay alabilir miyim?" 3 TL, "Muratçığım sen zahmet etme ben alırım" 1 TL gibi müşterilerinin çay isteme şekline göre fiyatlandırma yapan Murat Şen, tek amacının insanların yüzlerinde tebessüm bırakmak olduğunu söyledi.